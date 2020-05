Google planea lanzar un nuevo dongle independiente con Android TV

El mes pasado se filtraba que Google estaba trabajando en un Chromecast Ultra de segunda generación basado en Android TV que no llegará solo, sino que contará con un mando a distancia, si bien no sería muy diferente a los Chromecast UItra actuales, y ahora Protocol remota el tema y afirma que, efectivamente, este dispositivo será presentado en los próximos meses y que tendrá una interfaz totalmente renovada.

De acuerdo a Protocol, que cita a varias fuentes relacionadas con la materia, este nuevo producto podría llegar bajo la marca Nest y vendría a competir contra los Amazon Fire TV Sticks y los dispositivos de Roku. El motivo es que la interfaz se habría cambiado por completo para hacer más énfasis en películas y series en lugar de en apps, y que podría funcionar de forma independiente, es decir, sin necesidad de enviar el contenido desde el smartphone.

Todos los que tenga un Chromecast, para reproducir contenido en la tele es necesario abrir cualquier app y enviarlo al dispositivo. Este nuevo dongle tendrá Android TV, ergo acceso a Google Play Store y a las apps que allí hay disponibles. De esa forma, los usuarios podrán descargar las apps de Netflix o Disney+ en la memoria del dongle y reproducir contenido desde el mismo. Dicho de otra forma, se podrá seguir enviando contenido desde el móvil, pero ya no será necesario, publica xataka.

El dongle será compatible con Google Assistant, por lo que se podrá controlar por la voz, tendrá control remoto y que se espera que también ofrezca soporte para Google Stadia, que actualmente solo funciona en los Chromecast Ultra. Como mencionábamos antes, el dongle llegaría bajo la marca Nest, de forma que se incluiría en la gama de productos para el hogar de Google.

Por otro lado, este dispositivo tendrá una nueva interfaz pensada para destacar películas y series en la pantalla principal. Dos fuentes anónimas explican a Protocol que sería más parecida a la que ya encontramos en los Fire TV Stick de Amazon. Desde el medio afirman que Google está en conversaciones con las principales plataformas de streaming para que soporten una API que permitirá mostrar el contenido de las mismas en la propia interfaz.

Y es que actualmente Android TV muestra una fila llamada "Play Next" que destaca los próximos episodios de los contenidos que el usuario está viendo. Sin embargo, plataformas como Netflix o Disney+ no usan Play Next, por lo que Google y estas tendrían que colaborar para activar la función.

El lanzamiento de este producto podría suponer un golpe para los fabricantes de dispositivos con Android TV (como televisores inteligentes). Para "apaciguar a los fabricantes", la nueva versión de Android TV que se estrenará con este dongle tendrá unos requisitos de hardware más bajos, algo que ayudaría a las empresas a reducir costes.

Finalmente, cabe destacar que Google estaría planeando cambiar el nombre de Android TV a Google TV, según adelantan desde 9to5Google. Es algo que la compañía ha hecho en otras ocasiones, como cuando Android Pay pasó a ser Google Pay o Android Market se renombró a Google Play Store. Todo lo visto hasta el momento son solo filtraciones, así que hay que tomarlas con cautela.

No es la primera vez que este dispositivo es objeto de filtraciones, puesto que el pasado mes de marzo apareció un control remoto de Google en la FCC. Protocol afirma que no hace referencia a este dongle, sino que es "otra iniciativa de hardware".