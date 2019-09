Google lanza Play Pass, una suscripción de juegos en Android

Google responde a Apple con Play Pass, una suscripción de juegos para Android que pretende competir con Apple Arcade. La propuesta ya se encuentra disponible en los Estados Unidos por 4,99 dólares mensuales.

Los de Mountain View no han querido perder la oportunidad de lanzar su propia suscripción de videojuegos para Android, una propuesta con la que pretenden competir con Apple Arcade.

Su nombre es Google Play Plass y ya se encuentra disponible, de momento, en los Estados Unidos. Sin embargo, la compañía promete que en los próximos meses se expandirá hacia otros países del mundo, indica Hipertextual.

Entre las opciones jugables destaca la presencia de Stardew Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic, Monument Valley 2, Terraria y Old Man’s Journey, por mencionar algunos. Una de las características que distingue a Play Pass de Apple Arcade es que el primero no solo ofrecerá juegos, también aplicaciones de productividad y otras categorías.

Google ha resaltado la presencia de AccuWeather, Photo Studio 2 y Pic Stitch. Eso sí, el principal enfoque del servicio serán los videojuegos para móviles.

Otro punto importante a destacar es que los juegos y aplicaciones no serán exclusivas de Play Pass, por lo que los usuarios pueden seguir adquiriendo cada propuesta por separado. En el caso de Apple Arcade, sus títulos son exclusivos y no se pueden comprar individualmente.

Si ya tienes un juego que ahora también se incluye en Play Pass, sus anuncios y sistema de microtransacciones se eliminarán por completo al suscribirte. La suscripción, además, se podrá compartir con hasta 5 miembros de la familia.

El administrador puede gestionar los controles parentales para evitar que los menores accedan a títulos inapropiados para su edad.

En lo que respecta a los beneficios de los desarrolladores, sus ganancias dependerán de cuánto se juegan sus propuestas, aunque el funcionamiento de su algoritmo todavía no está muy claro.

No será necesario crear dos aplicaciones o juegos distintos, ya que las APIs de anuncios y compras dentro de la app están listas para desactivarse al contratar Play Plass. Si bien es necesario recibir la invitación para pertenecer al servicio, Google ofrecerá un formulario para aquellos que tengan interés de participar.