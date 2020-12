Google lanza Look to Speak, una app para comunicarse con los ojos

Las tecnologías de asistencia para las personas con dificultades en la comunicación siguen avanzando. A lo largo de los años, hemos visto como diferentes propuestas intentan ayudar a quienes, por diversas enfermedades, tienen impedimentos para expresarse verbalmente. En ese sentido Google ha anunciado Look to Speak, una aplicación que puede ser utilizada por quienes no pueden moverse para expresar sus necesidades o sentimientos.

El terapeuta del habla y del lenguaje, Richard Cave cuenta en el blog de *Experiments with Googl, que se han inspirado en las tecnologías de asistencia que detectan el movimiento ocular y han intentado ponerlas al alcance de todas las personas del mundo.

El equipo comenzó a trabajar en el proyecto a principios de este año y recientemente han lanzado la aplicación, que ya se encuentra disponible en todos los dispositivos con Android 9.0 o superior, incluyendo Android One, indica Hipertextual.

Cómo funciona Look to Speak

A diferencia de otras tecnologías de asistencia, Look to Speak no requiere ningún componente adicional. Simplemente se debe descargar la aplicación al dispositivo móvil y comenzar a utilizarla. El usuario podrá navegar con sus ojos por un conjunto de frases. Si mira hacia la izquierda puede seleccionar algunos temas y si mira hacia la derecha expresiones. Además, una de las funciones más interesantes es que la aplicación permite la personalización de las tarjetas.

Con sus ojos, el usuario irá navegando por las frases que se encuentran a cada lado de la pantalla. De esa forma, descartará las que no sean de su interés hasta que encuentre la que desea. Inmediatamente el software pronunciará la frase seleccionada en voz alta. El usuario también podrá crear una lista predefinida con las frases más utilizadas.

Desde Google se han mostrado entusiasmados con los buenos resultados que ha dado la aplicación que forma parte del proyecto Start with One. Según indicaron en una entrada en su blog, Look To Speak ha funcionado muy bien en ámbitos donde otros sistemas de asistencia no lograban tan buenos resultados como en la ducha, al aire libre o en un auto. El proyecto se encuentra en pleno desarrollo y próximamente llegarán actualizaciones que mejorarán su funcionalidad.