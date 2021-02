Google celebra a la a la cantante y compositora mexicana María Grever

Maria Grever fue un cantante y compositor mexicano que es considerado uno de los mejores compositores del país. La primera compositora mexicana en ganar reconocimiento internacional, Grever escribió cientos de canciones que fueron grabadas por cantantes como Frank Sinatra, Aretha Franklin y Plácido Domingo

Para honrar su contribución a la música, Google dedicó un Doodle a Grever el jueves para conmemorar el 83 aniversario de su grabación de la exitosa canción Ti-Pi-Tin, un vals sobre una serenata a un ser querido. A lo largo de su carrera, Grever escribió más de 800 canciones, pero quizás sea más conocida por su canción What a Difference a Day Makes (originalmente Cuando Vuelva a Tu Lado).

Nacida María Joaquina de la Portilla Torres en el centro de México en 1885, Grever se mudó a Sevilla, España, cuando era niña. Un par de años después, comenzó a estudiar música en Francia, con el compositor francés Claude Debussy como uno de sus maestros. Su primera canción, escrita cuando tenía 18 años, vendió más de 3 millones de copias, publica Cnet.

Después de mudarse a Nueva York con su esposo, comenzó a trabajar como compositora de películas para Paramount Pictures y 20th Century Fox, pero continuó componiendo canciones románticas basadas en ritmos populares y estilos de música latinoamericana. Su primer éxito internacional fue Júrame (Promise, Love), seguido de Volveré (I Will Return) y Te Quiero Dijiste (Magic Is the Moonlight), escrito para la película de 1944 Bathing Beauty.

Veinticinco años después de que Grever compusiera Cuando Vuelva a Tu Lado, Dinah Washington grabaría la canción con letra en inglés, lo que le valió un premio Grammy en 1959. La canción fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 1998.