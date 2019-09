Google agregará bloqueo de imágenes a Gmail en iPhone

Google agregó hoy una nueva configuración a la versión de iOS de su aplicación Gmail que le permitirá bloquear más fácilmente el seguimiento de correo electrónico no deseado. La configuración en cuestión, la capacidad de evitar que Gmail cargue automáticamente las imágenes adjuntas, solía encontrarse solo en la versión web de Gmail. Al activar esa configuración, Gmail puede bloquear las imágenes entrantes, incluidos los rastreadores invisibles de correo electrónico que se esconden en el cuerpo de los mensajes de correo electrónico que, en la mayoría de los casos, informarán a los remitentes cuándo y, a veces, incluso dónde abrieron el mensaje.

Esta es una respuesta bastante clara a la controversia sobrehumana que estalló en julio, cuando el ex ejecutivo y diseñador de Twitter Mike Davidson escribió una publicación de blog sobre el popular servicio de suscripción por correo electrónico que permitía a sus usuarios rastrear la ubicación de un destinatario y la hora del día en que él o ella abrió un mensaje. Después de la publicación del blog de Davidson cuando era viral, arrojando luz sobre una forma de violación de la privacidad antigua y tristemente omnipresente , Superhuman decidió desactivar su función de recibo de lectura de forma predeterminada y eliminó por completo el aspecto de seguimiento de ubicación de su servicio. (Davidson todavía encontró la falta de respuesta).

Google ha creado protecciones contra el seguimiento no consensuado en Gmail , al deshabilitar la capacidad de un remitente de correo electrónico para localizar con precisión un destinatario a través de una dirección IP. (Google primero dirige los mensajes de correo electrónico entrantes a través de sus propios servidores proxy, lo que hace que cualquier rastreo de ubicación sea inútil). También le ha permitido durante bastante tiempo desactivar la carga automática de imágenes para evitar que cualquiera de estos rastreadores recopile datos sobre usted a menos que decida deliberadamente cargar una imagen

Pero la configuración de carga de imágenes estaba restringida anteriormente a la versión web de Gmail, y eso significa que puede haber pasado desapercibido para los usuarios de correo electrónico móvil pesado de la aplicación iOS. Ahora, como mínimo, podrá acceder a esta configuración en su iPhone o iPad si así lo desea.

A partir del martes por la noche, la configuración parece estar activa para las cuentas personales de Gmail, pero no para las corporativas administradas a través de G Suite. No está claro si eso se debe a que un administrador del sistema tiene que habilitarlo, o si Google simplemente no admite el bloqueo de imágenes en este momento para los usuarios de G Suite. Nos comunicamos con Google para obtener más aclaraciones. Con información de The Verge.