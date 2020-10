Google Workspace, así funciona la nueva plataforma de trabajo

MÉXICO.- Google anunció una nueva plataforma que combina sus mejores herramientas de trabajo en una sola plataforma, oficialmente la ha nombrado Google Workspace, o “Espacio de trabajo de Google”.

En Google Workspace integra los servicios de Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheet, Slides y Meet, se tendrá acceso a todas estas herramientas desde un mismo lugar.

GOOGLE WORKSPACE: LA EVOLUCIÓN DE G SUITE

Según el sitio Unocero, el objetivo de Google con esta plataforma es aumentar la productividad de todas las aplicaciones que ofrece ya que estando disponibles en una sola plataforma facilita la creación de proyectos, interacción con los miembros de trabajo, al integrar videollamadas, calendario, y documentos compartidos, asi podrán ver todos los detalles del proyecto sin estar saltando de aplicación en aplicación, ya que los tendrán disponibles de una sola pantalla.

Pero Workspace no solo es la conjunción de las aplicación ya existentes sino que también viene con funciones exclusivas por lo menos para las pesonas que puedan utilizar Workspace ya que no es para todos, solo lo podrán probar quienes tengan cuentas corporativas, mas no se sabe si depués estarán disponibles para los demás usuarios.

Algunas de estas funciones exclusivas son las siguientes:

Podrás previsualizar el contenido de un enlace sin tener que abrirlo.

Se tendrá la opción de ver en miniatura la ventana de una videollamada para facilitar poder hacer otras cosas sin tener que salir de la llamada.

Permitirá que puedas crear un documento en conjunto con tu equipo de trabajo desde un chat asi podrán comenzar a trabajar e ir afinando detalles sobre la marcha.

La función chip inteligente sugerirá acciones a cada función dentro de Workspace en función de cada miembro de trabajo.

Algunas de estas funciones solo estáran disponibles dentro de unos meses.

BUSCAN SER LA MEJOR OPCIÓN PARA EL TRABAJO A DISTANCIA

En el sitio Unocero especializado en tecnología, se menciona que con Workspace Google quiere que la gente apueste más por su plataforma, de hecho, Javier Soltero, vicepresidente a cargo de Google Workspace mencionó para The Verge que Workspace es “el final de la oficina tal y como la conocemos”, por lo que saben que el futuro del trabajo remoto es importante para muchas empresas.