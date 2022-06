Google Play: Tres apps que te ayudan a bloquear la publicidad en Android

El sistema operativo de Google tiene varias opciones para que puedas navegar sin tanto problema ni el estorbo de anuncios.

Considera que hay sitios web que detectan el uso de bloqueadores de anuncios en Android y te pedirán desbloquearlo para que puedas visualizar el contenido. Esto no es para menos, ya que la publicidad es el medio de ingreso para los proyectos digitales. Hay webs que abusan de los anuncios publicitarios y otros sí respetan la visualización del contenido, indica Depor.

De igual forma, te mostramos una lista de apps disponibles en Google Play en caso de que quieras censurar la publicidad mientras navegas por Internet en tu teléfono Android:

1. AdGuard es una app de bloqueo de anuncios para Android. Agrega una gran cantidad de capas de protección, pero consume mucha energía. Bloquea anuncios en las apps, así como en el navegador. Cabe destacar que es el único que elimina el espacio donde se colocó el anuncio. Como resultado, los sitios web se ven más limpios.

2. RethinkDNS bloquea anuncios en su navegador y aplicaciones. No necesita pagar una tarifa de suscripción. Tampoco hay compras dentro de la app. No obstante, RethinkDNS no elimina los espacios en blanco, pero tiene un firewall para restringir las apps que intentan acceder a Internet.

3. Blokada Slim luce una interfaz llamativa. Tiene una variedad de listas de bloqueo entre las que puede elegir. Por lo tanto, puede escoger más de una lista de bloqueo. También tiene una amplia gama de hosts DNS a los que puede unirse.

Para una solución rápida en tu teléfono Android puedes seguir las siguientes instrucciones:

En primer lugar, vaya a la configuración del sistema en el teléfono Android y luego a la Redes e Internet. Desde aquí, vaya a DNS privado donde debe seleccionar el nombre de host del proveedor. Ahora, todo lo que necesita hacer es escribir “dns.adguard.com” y hacer clic en Guardar. Esto bloqueará cualquier anuncio en sus sitios web y apps. Esta opción no afecta la batería del celular. No obstante, este es un bloqueo de anuncios en todo el sistema. Por lo tanto, no puede incluir apps o páginas web específicos en la lista blanca. Tendrías que deshabilitar por completo.

Con información de Depor.