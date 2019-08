Google Go ya está disponible para todo el mundo

Un año y medio después de un lanzamiento limitado en India e Indonesia, la aplicación de búsqueda ligera Google Go ahora está disponible en todo el mundo. Con un tamaño de poco más de 7 MB, la aplicación está pensada como una forma de encontrar información en línea para dispositivos de baja potencia, y también puede recordar sus resultados de búsqueda cuando vuelva a estar en línea si su conexión se cae. La aplicación ya está disponible en Play Store, y Google dice que se ejecutará en todos los dispositivos Android que se ejecuten en Lollipop (5.0) y versiones posteriores.

Además de estar diseñado para funcionar en dispositivos de baja potencia, Google Go también tiene algunas características que, según la compañía, están diseñadas para las necesidades de los mercados emergentes. A principios de este año, Google agregó la funcionalidad Lens a Google Go, que permite que la aplicación use su cámara para leer el texto del mundo real en voz alta. La aplicación también cuenta con soporte para búsqueda por voz y, a partir de este momento del año pasado, puede leer páginas web en voz alta . Alejarse de escribir y leer no es una coincidencia. Después de todo, un informe publicado por The Wall Street Journal en 2017 señaló que los " Próximos mil millones de usuarios " que Google está apuntando vocalmente probablemente dependerán más del video y la voz para interactuar con sus dispositivos.

Google Go es solo una de las muchas aplicaciones con la marca Go que Google produce con los mercados emergentes en mente. Estos incluyen Gmail Go , que ofrece una experiencia de correo electrónico reducida, y Gallery Go , que puede usar para organizar sus fotos. Junto con estas aplicaciones, Google también produce Android Go , una versión reducida de su sistema operativo móvil para dispositivos de baja potencia. Aunque está destinado principalmente a los mercados emergentes, este software también ha encontrado seguidores en otros lugares debido a la relativa falta de características añadidas y la eficiencia de estas aplicaciones en teléfonos más baratos. Con información de The Verge.