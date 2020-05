Gollum, de ‘El señor de los anillos’, tendrá su videojuego

El señor de los anillos, el mundo fantástico creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien, sigue generando productos de entretenimiento, pues a la serie que prepara Amazon enfocada en la Segunda Edad, se suma un videojuego que tendrá como protagonista a Gollum. Este personaje deforme y mentalmente inestable, que alguna vez fue un hobbit, llegará como estelar a las consolas Xbox Series X, PS5 y PC, gracias a Daedalic Entertainment, empresa alemana de software que está preparando The Lord of the Rings: Gollum.

El portal de entretenimiento GameStar compartió imágenes del juego, donde aparecen escenarios sombríos, además de la figura de Gollum, que, a pesar de estar basada únicamente en los libros, como señalaron sus desarrolladores, tiene parecido a la versión de las películas de Peter Jackson, publica Milenio.

La historia de esta entrega, que estará disponible hasta el 2021, se centra en lo que ocurre con el deforme personaje después de encontrar el anillo, mucho tiempo antes de coincidir con Frodo, Sam y el resto del grupo que tiene como objetivo destruir la reliquia.