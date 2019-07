Gods & Monsters: el nuevo juego de los creadores de Assassin's Creed Odyssey

Vendido como una aventura de acción, Gods & Monsters vendría a ser el salto de Assassin's Creed a un escenario más extremo en lo que a monstruos, mitología y estética se refiere. Una aventura en la que Homero actuará como narrador para contarle a sus nietos la historia de Fenyx.

En ella el héroe deberá luchar contra Tifón y sus monstruos después de que el hijo de Gea haya derrotado a los dioses. Todo desde un estilo cartoon en el que el humor será una gran seña de identidad y con un estilo que, por lo visto hasta ahora, parece evocar al espíritu bucólico de juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Cómo se juega

Desde Ubisoft hablan de una aventura de acción con gran peso en la exploración, las plataformas, los puzles y la adquisición de habilidades. Estas servirán tanto para el combate como para desplazarnos por el mundo.

La mayoría llegarán en forma de nuevos objetos que iremos consiguiendo como las botas de Hermes y su doble salto, pero también otros que garanticen invisibilidad o el típico ataque remolino con la espada.

La idea es que, más allá de tener que lidiar con recursos y stamina, los usuarios podamos personalizar la experiencia accediendo a mejoras de estadísticas y accesorios como ya lo hacíamos en los últimos Assassin's Creed.

Entre algunos de los detalles en los que han profundizado están, por ejemplo, la posibilidad de invocar a un caballo para ir de aquí para allí y el poder talar árboles y lanzarlos a los enemigos con nuestros poderes.

Quién está detrás del proyecto

Contentos por el cambio que supone dejar de lado Assassin's Creed tras 10 años sumergidos en la franquicia, el equipo de Ubisoft Quebec será el encargada de dar forma a esta nueva IP. A él le debemos algunas de las versiones más interesantes y arriesgadas de la saga como el reciente Odyssey, el notable Black Flag o el loco Syndicate.

Cuándo y dónde podremos jugarlo

Gods & Monsters estará disponible para PC, PS4, Switch, Xbox One y la plataforma de streaming Google Stadia el próximo 25 de febrero. Por ahora se desconoce si lo hará en forma de distintas ediciones, aunque basándonos en el historial de Ubisoft es de esperar aque así sea. Con información de Xataka.