Go Live: el streaming de videojuegos de Discord

Discord lanzará una función llamada Go Live para su aplicación de escritorio el 15 de agosto. Permitirá a cualquier persona con una PC transmitir video de su juego en cualquier canal de voz a hasta 10 personas a la vez.

Go Live está destinado a dar a las personas la sensación de jugar en una sala de estar con tus amigos, y se nota. Funciona en función de la detección del juego de Discord, la misma característica que muestra a tus amigos lo que estás jugando cuando lo estás jugando.

Esto funcionará en cualquier servidor, aunque los servidores totalmente mejorados tendrán opciones para transmisiones de mayor calidad y también cualquiera con Nitro. No hay límite, en todo el servidor, para cuántas personas pueden vivir. (Dicho esto, solo una persona puede transmitir en un solo canal de voz). También es una función de nivel de servidor, lo que significa que los administradores pueden desactivar la función si lo desean.

Go Live no apunta a Twitch, Mixer ni a ninguna de las otras plataformas de transmisión. No hay soporte para cámaras web, por un lado, y está limitado a 10 espectadores debido a restricciones de ancho de banda y objetivos de latencia, los cuales parecen difíciles de superar.

Las computadoras Mac y Linux no serán compatibles, los usuarios principales de Discord ejecutan Windows, pero si podrán mirar desde un navegador. Discord eventualmente planea lanzar una versión móvil para los espectadores también. Con la incorporación de Go Live, Discord parece posicionarse como el lugar para pasar el rato con los jugadores. Con informacion de The Verge.