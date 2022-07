Gmail estrena diseño

Google comenzó a trabajar en un nuevo diseño para Gmail desde principios de este año con la intención de integrar de una manera más orgánica a las apps de Meet, Chat y Spaces.

Ahora Google está anunciando que comenzará a desplegar este nuevo diseño en Gmail para todos los usuarios con algunas actualizaciones adicionales, indica Unocero.

Es importante mencionar que inicialmente esta nueva función solamente va habilitarse para un grupo seleccionado de usuarios y se establecerá de manera predeterminada.

Si bien los usuarios seleccionados de Gmail podrán regresar a la versión anterior por medio del menú de configuración de la app.

Frecuentemente este tipo de actualizaciones suelen ser opcionales y los usuarios pueden escoger si quieren o no activarlas, no obstante, en esta ocasión, Google ha decidido aplicarlo por defecto a todos los usuarios para que cada quien decida si quiere revertirlo o no.

Si los usuarios deciden conservar el nuevo diseño de Gmail, les aparecerá un nuevo menú de navegación que les permitirá moverse fácilmente entre su bandeja de entrada, las conversaciones relevantes o incluso unirse a reuniones sin necesidad de cambiar de pestaña.

El propósito principal es agilizar los procesos de trabajo para tener mejores resultados mientras se usa la nueva interfaz.

Google señala que esta nueva experiencia en Gmail tendrá algunas variaciones en función de la edición de Google Workspace con la que se cuente.

Esto quiere decir que si los usuarios solamente cuentan con Gmail, seguirán teniendo una configuración de solo Gmail para la integración del nuevo diseño.

Mientras que los usuarios que tengan Gmail, Chat o Meet podrán seleccionar las apps que quieran incluir en la nueva vista personalizada de la app.

Por otra parte, Google también indica que esta nueva experiencia contará con un rediseño basado en Material You para darle un aspecto más fresco y dinámico.

El cambio más relevante para este rediseño en la interfaz de Gmail se puede observar en la barra de navegación lateral que está ubicada del lado izquierdo de la pantalla.

En esta, Google ha eliminado las secciones de Meet, Spaces o Chat para colocar un listado de etiquetas para Gmail.

Las apps de Chat, Meet, Spaces y Mail ahora quedarán integradas en el margen izquierdo de la pantalla para quitar un poco de ruido visual, sin perder el acceso a ellas.

El resto de los cambios son más simples y están enfocados en mejoras visuales que aportan mayor espacio y un aspecto minimalista.

Con información de Unocero.