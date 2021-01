Glitch en Zelda Breath of the Wild permite duplicar objetos

En unos meses se cumplirán cuatro años desde que The Legend of Zelda: Breath of the Wild se lanzó en Wii U y Nintendo Switch. Muchos jugadores de todo el mundo han estado probando y experimentando diferentes acciones en el juego, para intentar descubrir todo lo que esconde su increíble mundo abierto.

En esta ocasión en un video que subió un fanático en YouTube, comparte el glitch más reciente del juego, el cual permite duplicar objetos especiales como los Símbolos de valía, entre otros, publica Puente Libre.

Cabe destacar que funciona con cualquier objeto obtenido a través de una escena de corte, lo que significa que también podemos duplicar las armaduras y las semillas de Kolog.