Givenchy lanza looks para tu personaje de Animal Crossing: New Horizons

CIUDAD DE MÉXICO.- A primera vista, el mundo de los videojuegos y de la cosmética no tienen mucho en común, pero gracias a la colaboración entre Animal Crossing New Horizons y Givenchy ahora ofrecen mucha diversión a los gammers y a los fanáticos del maquillaje.

Animal Crossing New Horizons es uno de los videojuegos más populares que pertenecen a Nintendo Switch. Tú puedes elegir tu avatar y cumplir las tareas diarias para tener más cosas en ese universo virtual.

La aportación de la firma francesa al videojuego consiste en que te proporciona los elementos necesarios para que personalices el look de tu personaje con los productos de maquillaje de la firma.

Esta unión se llevó a cabo gracias a Nook Street Market, una plataforma creativa que desarrolla outfits inspirados en las pasarelas. Desde luego, estos looks se pueden descargar para los avatares usen tanto las prendas como el maquillaje de la firma francesa.

Además, cada jugador puede agregar tatuajes con el monograma de la firma, en forma de beso y en forma de corazón.

Los códigos de descarga se pueden encontrar tanto en la página oficial de Givenchy Beauty como en el perfil de Instagram de Nook Street Market.

Animal Crossing New Horizons es la novena entrega de la saga, incluyendo su versión para dispositivos móviles. Fue lanzado en 20 de marzo de 2020.

Como otros videojuegos, aquí el objetivo es realizar diferentes tareas y enfrentar algunos retos para obtener ciertos beneficios y posesiones. Se desarrolla en una isla desierta a la que el personaje o avatar llegó después de comprar unas vacaciones a Tom Nook, un mapache recurrente en el juego.

Al empezar solo se tienen dos vecinos y se vive en una pequeña tienda de campaña. Tras cumplir las distintas labores, nuestro avatar puede mudarse a un pequeño pueblecito, donde desarrollará diariamente varias cosas.

El juego utiliza el horario real para marcar sus ritmos, es decir, cuando se quiere construir algo, normalmente tarda uno o dos días hasta conseguirlo.