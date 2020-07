Giancarlo Esposito de Breaking Bad será el antagonista de Far Cry 6

Ubisoft estrenó el primer avance de Far Cry 6 como parte de su conferencia digital Ubisoft Forward. El avance cinematográfico no mostro la jugabilidad de la nueva entrega, pero mostraba una ciudad en rebelión bajo el régimen de Antón Castillo, quien es interpretado por Giancarlo Esposito, quizás mejor conocido como Gus Fring en Breaking Bad and Better Call Saul.

En Far Cry 6, los jugadores controlan a Dani Rojas, quien tiene la tarea de detener el régimen de Castillo. Al igual que sus predecesores Far Cry 5 y Far Cry New Dawn, el personaje jugable será personalizable y se puede jugar como hombre o mujer. Pero Far Cry 6 también verá el regreso de un protagonista con voz.

Ubisoft dice que los jugadores tendrán muchas armas a su disposición y un sistema complementario que le permite reclutar numerosos aliados para luchar a tu lado, como en Far Cry 5.

Far Cry 6 se lanzará el 18 de febrero de 2021 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC y el servicio de juegos en la nube Stadia de Google.