Ghost in the Shell y Ultraman colaboran en un vídeo promocional

La colaboración entre la animación "Ghost in the Shell SAC_2045" y la animación "ULTRAMAN" de Masamune Shiro . Se ha lanzado la colaboración visual y PV.

"Ghost in the Shell SAC_2045", que se distribuirá en Netflix a partir del 23 de abril, y "ULTRAMAN", que comenzó a emitirse hoy el 12 de abril. Esta colaboración se realizó porque Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki fueron los directores, Nobuko Toda y Kazuma Jinnai fueron los productores, y Production IG y SOLA DIGITAL ARTS fueron los productores.

Al mismo tiempo, también se reveló el elenco adicional de "Ghost in the Shell SAC_2045", el personal del guión y el actor de movimiento. Kaji Sozo interpreta el papel de John Smith, un misterioso agente que aparece frente a Kusanagi y Shigeo Kiyama , quien es el primer ex primer ministro japonés de los Estados Unidos, Kurisu, Otomo y Teito.

Además de la composición de la serie Kamiyama, participaron los guionistas de "ULTRAMAN" Ryo Higaki, Kurasumi Sunayama, Atsumi Tsuchiki y Dai Sato, quienes escribieron la serie "Ghost in the Shell SAC". Los actores de movimiento son Kaoru Kabuchi, Kabuchi Kato, Daisuke Aramaki e Ishikawa Sosei, Batou, Shinji Kasahara , Togusa, Chihei Okada , Site, Hidetetsu Takei y Ezaki Pudding, Risa Yamashiroya.

Además, en conmemoración de la transmisión televisiva de "ULTRAMAN", Natalie está desarrollando una característica especial en todos los géneros. En la película Natalie, entrevisté a la persona a cargo de Netflix, y en la música de Natalie, entrevisté a OLDCODEX, y planeo lanzar dos características especiales en el cómic Natalie.

Sinopsis

Año 2045. Posterior al declive económico mundial que sacudió a todas las naciones y con la explosiva evolución de la IA, el mundo ha entrado en una guerra planificada conocida como la “Guerra Sostenible”.

Pero en un futuro cercano, el declive no ha cesado y la humanidad ve cada vez más cerca su extinción debido a las IA. Un equipo de mercenarios se encuentra con una entidad con inteligencia y capacidad física asombrosas que se identifica como un “nuevo humano” (“post-humano”). ¿De dónde salió y cuál es su propósito?