Galaxy Smart Tag, la apuesta de Samsung para hacer frente a AirTags de Apple

Los localizadores y dispositivos de rastreo podrían convertirse en esos gadgets que no sabías que necesitabas. ¿Acaso no suena muy atractiva la idea de poder rastrear aquellos objetos que usamos a diario (bolso, cartera, ropa, etc.) con tan solo buscarlos en una app móvil? Todo parece indicar que en 2021 se sumarán, al ya conocido Amazon Tile, dos nuevos rastreadores, los Apple AirTags y el Samsung Galaxy Smart Tag.

Según SamMobile, los chicos de la compañía surcoreana habrían registrado un dispositivo, llamado Galaxy Smart Tag con el modelo EI-T5300, ante las autoridades de telecomunicaciones de Indonesia. Si bien no tenemos demasiados detalles sobre este registro, todo parece indicar que se trataría de un nuevo rival para, los aún no presentados, localizadores de Apple, que desde hace tiempo se hacen esperar y estarían por llegar el año próximo.

Antes de las Galaxy Smart Tag

En 2018, Samsung lazó su SmartThings Tracker, un localizador con conectividad LTE-M que permitía, precisamente como su nombre lo indica, localizar cualquier tipo de objetos sin limitaciones de distancia. Es decir, lo único que necesitaban estos dispositivos era cobertura móvil. La ubicación del gadget aparecía en SmartThing, una aplicación que agrupaba todos los dispositivos Samsung que el usuario tenía registrados, indica Hipertextual.

El poder de la banda ultraancha de cara al futuro

Los Galaxy Smart Tag funcionarían gracias a la tecnología de banda ultraancha (UWB por sus siglas en inglés), ideal por su bajísimo consumo. Por su parte, Apple también haría funcionar sus AirTags en base al chip U1. Hasta el momento todo parece indicar que se avecina un una nueva batalla entre ambas compañías, conocidas ya por su particular relación que van desde contratos de suministros hasta hasta pleitos en los tribunales.

Por mencionar algunos ejemplos, podemos recordar lo que sucedió con el sistema de reconocimiento de voz S Voice, que fue lanzado misteriosamente después de Siri. Algo similar ocurrió con la plataforma de pagos integrada en el iPhone de la compañía de la manzanita. Cuando se lanzó al mercado el Apple Card, al poco tiempo, Samsung apareció con Samsung Pay Card.