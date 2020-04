‘GTA 6’ sería muy diferente a lo que esperas

Tras el exitoso lanzamiento de Red Dead Redemption 2, los rumores sobre GTA 6 no se hicieron esperar. Y no es para menos, estamos hablando de una de las franquicias de videojuegos más populares de todos los tiempos. Desde el año anterior se han filtrado detalles sobre lo nuevo de Rockstar Games, sin embargo, es hasta hoy que una fuente bastante confiable se pronuncia al respecto.

Jason Schreier, periodista de Kotaku y quien cuenta con una reputación intachable en la industria, dio a conocer que Rockstar Games está realizando cambios importantes con el fin de darle un giro a su cultura de trabajo. Seguramente recordarás que, durante 2018, un reporte del citado medio expuso las situaciones de explotación laboral ('crunch') que se vivían al interior del estudio. Algunos empleados llegaron a mencionar que trabajaban hasta 60 horas a la semana para completar a tiempo los desarrollos.

Pues bien, parece que Rockstar quiere evitar más situaciones vergonzosas, comenzando por analizar sus procesos para saber cuáles se pueden mejorar o simplemente no tienen cabida en la nueva cultura. Desde luego, esto impactará directamente en su siguiente proyecto. De acuerdo a la información de Schreier, el Grand Theft Auto 6 se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y, todavía más importante, en su lanzamiento será un juego de escala "mediana"; es decir, en un inicio no sería tan inmenso como la franquicia nos tiene acostumbrado.

Ojo, ese término no debe confundirse con "mediocre". El mismo Schreier indica que, teniendo en cuenta los estándares de calidad de Rockstar Games, podemos esperar un juego que siga siendo extenso. Sin embargo, GTA 6 se haría más grande con el paso del tiempo gracias a "actualizaciones regulares" de contenido. Evidentemente, esa estrategia les permitiría olvidarse de la explotación laboral de sus empleados, pues no tendrían que terminar todo para la fecha de lanzamiento, indica Hipertextual.

Si todavía eres un jugador de Grand Theft Auto Online, seguramente estás familiarizado con disfrutar de nuevos contenidos de forma periódica. Esa misma propuesta se aplicaría con Grand Theft Auto 6, pero no solo con la vertiente multijugador, sino con todo el juego —incluyendo la historia principal—. Por supuesto, Rockstar Games puede cambiar sus decisiones en cualquier momento, así que no podemos garantizar que se concretará. Eso sí, puedes estar seguro que no disfrutarás GTA 6 pronto.