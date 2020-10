¿Funcionarán tus juegos de Xbox, Xbox 360 y Xbox One en la Xbox Series X?

La nueva generación de consolas se encuentra a la vuelta de la esquina, y tanto Sony como Microsoft han prometido retrocompatibilidad con generaciones anteriores. En el caso de Xbox, la compañía tiene buenos antecedentes en esta materia, y parece que las nuevas Xbox Series X y S no serán la excepción.

La Xbox One es una consola muy amigable en materia de retrocompatibilidad, permitiendo jugar incontables títulos de Xbox 360 e incluso de la primera Xbox. Las nuevas Xbox Series X/S repetirán este patrón en gran medida, según ha explicado Jason Ronald, miembro del equipo de desarrollo de Xbox.

Básicamente, tras haber probado más de 500.000 horas de juegos de generaciones anteriores en las nuevas Series X/S, pueden confirmar que, básicamente, todos los juegos de la primera Xbox, Xbox 360 y Xbox One podrán jugarse en Xbox Series X/S, siempre y cuando cumplan una condición: esos juegos tienen que estar disponibles en Xbox One.

Esto significa que todos los títulos de generaciones antiguas que puedan jugarse en Xbox One, también podrán ser disfrutados en las Xbox Series X y S. Si se trata de un juego de la primera Xbox o de la Xbox 360 que no se puede jugar en Xbox One, tampoco estará disponible para Series X/S. Por otro lado, Ronald asegura que estos juegos antiguos se verán mejor y tendrán un mejor rendimiento en las nuevas consolas, indica Gizmodo.

La única excepción son los juegos que requieran de Kinect, dado que Microsoft ha finalizado el soporte de este sistema en las nuevas Series X/S. Dicho de otro modo, si el juego que quieres jugar requiere de Kinect, no podrás jugarlo en las nuevas consolas Xbox. De resto, se trata de una retrocompatibilidad bastante amplia para juegos antiguos.