Fugaku, la supercomputadora japonesa más rápida del mundo

Seguramente recuerdas que hace unos meses Google presentó su primera computadora cuántica a la cual nombró la más rápida del mundo, tan rápida que incluso hacia quedar muy mal a la supercomputadora más rápida de ese momento, pues según ellos, su computadora cuántica era capaz de realizar cálculos complejos en solo 200 segundos, mientras que a la supercomputadora más rápida el mismo proceso le costaría 10 mil años.

Sin embargo, por muy poderosa que sea o se escuche que es la computadora cuántica de Google, esta no entra dentro de la clasificación de supercomputadoras en el mundo, de hecho, hasta ahora no se ha verificado o comprobado la velocidad práctica de la máquina de Google, al menos no por alguien que no sea directamente de Google.

Por esa razón, la máquina japonesa llamada Fugaku ha ocupado el primer lugar en el ranking bianual de velocidad de supercomputadoras Top500, superando al superordenador de IBM, indica Unocero.

¿Qué tan rápida es Fugaku?

La supercomputadora japonesa fue creada en conjunto por el Instituto de Investigación de Ciencias Naturales, Riken, y la compañía nipona Fujitsu. Esta máquina hace uso del sistema A54FX de 48 núcleos desarrollado por Fujitsu, y es la primera vez en la historia que un equipo basado en procesadores ARM encabeza esta lista.

La potencia de Fugaku es de 415.5 petaflops, es decir, 2.8 veces más rápida que Summit, la supercomputadora que se encuentran en el Laboratorio Nacional Oak Ridge en Tennessee (Estados Unidos) y que tiene un rendimiento de 148.8 petaflops.

Asimismo, esta es la primera vez en la historia que un superordenador alcanza el primer puesto en 4 clasificaciones al mismo tiempo, pues Fugaku también logró ser superior en las categorías Graph 500, HPL-AI y HPCG, las cuales miden el rendimiento con métodos computacionales para uso industrial, aplicaciones de inteligencia artificial y big data.

En la lista Top500 hay 226 supercomputadoras chinas, 114 de Estados Unidos y 30 de Japón, aunque las de Estados Unidos son las que en su mayoría se encuentran en mejor posición.

Fugaku vs Covid-19

Por ahora Fugaku ya está operando en fases de pruebas para buscar medicamentos que puedan hacerle frente al Covid-19, de hecho, recordemos que Summit también lleva tiempo trabajando en lo mismo.

Satoshi Matsuoka, director del centro de ciencia computacional de Riken mencionó lo siguiente al respecto:

«Fugaku destacó en todas las especificaciones clave para las supercomputadoras y demostró que es la de mayor rendimiento del mundo. Esperamos que ayude a resolver problemas sociales difíciles como la lucha contra el coronavirus»