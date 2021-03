Framework Laptop, un portátil en el que podrás montar, desmontar y cambiar cada

Framework es una joven compañía con sede en San Francisco. Su propuesta es un ultraportátil fino, estilizado, elegante y eminentemente orientado a productividad. “Eso no es nada nuevo”, dirás. Cierto, pero es que el Framework Laptop si tiene algo nuevo: es completamente desmontable y reparable.

Cuando digo desmontable y reparable, me refiero a que cualquier usuario con conocimientos medios puede abrirlo, localizar el componente que quiere cambiar, sacarlo y sustituirlo por otro sin que un amable individuo vestido de azul de un Servicio Técnico te suelte que tienes que pagar 600 euros por cambiar la placa base de un equipo de hace tres años (este ejemplo no es inventado. El iMac sigue criando polvo en el trastero desde entonces, Apple sigue en mi lista negra y en mi escritorio ahora hay un PC).

Comencemos por los puertos del Framework Laptop. El equipo tiene cuatro ranuras intercambiables en las que podemos alojar un módulo USB-C con carga de 20V, un USB-A con soporte USB 3.2, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 o MicroSD. En el espacio que ocupan esos módulos el usuario puede meter si lo desea un SSD adicional con hasta 1TB de almacenamiento. Solo el hecho de que podamos elegir qué puertos queremos o cambiarlos si lo consideramos necesario ya es un puntazo. La compañía trabaja en nuevos módulos que añadan más opciones a las que hemos citado arriba. De hecho los puertos se pueden cambiar de lado.

La personalización no termina en los puertos. Todo en las tripas del dispositivo es susceptible de ser cambiado con solo desconectar unos cuantos cables. La placa base y el procesador se pueden cambiar. La memoria y el almacenamiento no vienen soldados a placa como en otras marcas que no mencionaré. La pantalla, la batería de 55Wh o el teclado también son intercambiables, indica Gizmodo.

Framework apunta a la conciencia medioambiental y al ahorro como los motores de su idea, y lo cierto es que sus intenciones no pueden ser mejores. Lo que queda por ver es si lograrán asentarse en el mercado. Los dispositivos modulares no suelen tener buena acogida y aunque compañías tan veteranas como Intel han lanzado equipos de sobremesa modulares como los NUC, no parece que hayan despegado del todo. Framework es la primera en intentarlo con un portátil. El Framework Laptop comenzará a venderse en verano. Si estás interesado puedes registrarte en su página web para recibir información cuando esté disponible.