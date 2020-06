Fortnite elimina los autos de policía

Los coches de policía han sido retirados del popular juego de batalla real de Epic Fortnite, los jugadores se han dado cuenta después del lanzamiento de la actualización de la temporada 3 del capítulo 2.

Una fuente relacionada con el juego le dijo a The Wall Street Journal que la eliminación de los coches de policía fue en respuesta al asesinato de George Floyd por agentes de policía en Minnesota. Sin embargo, la fuente dijo que Epic Games no estaba tratando de hacer una "declaración política", sino que estaba tratando de ser "sensible a los problemas" que están pasando hoy en el mundo.

Anuncio: 00:03A principios de este año, el CEO de Epic Games, Tim Sweeney, habló sobre política en los juegos. "Si un juego aborda la política (o: cuestiones sociales importantes), debe provenir del corazón de los diseñadores a través del juego, y no de los departamentos de marketing que buscan obtener ganancias de la división", dijo.

Epic Games aún no ha hecho una declaración formal sobre la eliminación de los coches de policía de Fortnite. Sigue revisando con GameSpot para obtener las últimas novedades.

Fortnite no es el primer juego en responder al movimiento Black Lives Matter después de la muerte de George Floyd. Juegos como Call of Duty: Modern Warfare y NHL 21 agregaron pantallas de bienvenida a sus juegos para recordar a las personas que el racismo y la intolerancia no tienen lugar en sus comunidades. Numerosas compañías de juegos han hecho donaciones a Black Live Matter y otras organizaciones que luchan contra la injusticia racial en el mundo.