Fortnite: Battle Royale sin funcionar en millones de computadoras

Fortnite: Battle Royale es muy popular y millones de personas lo juegan cada mes. Por desgracia, algunos no podrán regresar al juego a partir de hoy, ya que Battle Royale de Epic Games dejó de funcionar en millones de computadoras.

Por medio de Twitter, Epic Games dio a conocedr que Fortnite: Battle Royale ya no funciona en computadoras que tengan Windows 7 y Windows 8. Lo anterior, puesto que el juego solamente funciona en equipos que tengan Windows 10 o superior.

“Como anunciamos previamente, comenzando con Batalla Campal Capítulo 4 Temporada 2, los jugadores deberán utilizar Windows 10 o superior para continuar jugando Fortnite en PC. Windows 7 y 8 ya no serán compatibles con Fortnite”, dijo Epic Games en Twitter.

No se sabe cuántos jugadores de Fortnite: Battle Royale serán afectados con esta medida, aunque el porcentaje debe ser lo suficientemente pequeño como para que Epic Games crea que es una buena idea cortar el soporte para estos sistemas operativos.Todavía existen millones de equipos con Windows 7 y Windows 8, por lo que un montón de computadoras dejaron de ser compatibles de forma nativa con Fortnite repentinamente.

Los usuarios afectados no se quedarán sin el juego. Lo decimos ya que si tienen una computadora lo poderosa para correrlo siempre tienen la oportunidad de actualizar a Windows 10 o Windows 11. Si no quieren hacer eso, pueden correrlo en algún servicio de la nube, indica Level Up.

“Para los jugadores que no puedan actualizar su sistema, NVIDIA GeForce NOW ya está disponible como alternativa para que puedan continuar jugando Fortnite a través de streaming en su PC con Windows 7 y Windows 8”, finaliza Epic Games a su comunidad.