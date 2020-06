Ford lanzará la conducción con manos libres en 2021

Ford comenzará a ofrecer una función de manejo con manos libres en la segunda mitad de 2021, comenzando con su nuevo vehículo eléctrico Mustang Mach-E.

La función de manos libres, llamada Active Drive Assist, es parte de un paquete más grande de funciones avanzadas de asistencia al conductor, colectivamente llamado Ford Co-Pilot360 Active 2.0 Prep Package. Pero es la oferta de manos libres la que está recibiendo toda la atención hoy.

La función manos libres se ha anticipado desde que el Mustang Mach-E, que tiene un sistema de monitoreo de conducción situado sobre el volante, se reveló el año pasado.

Hay advertencias importantes al anuncio de Ford. La tecnología, aunque notable, no estará disponible en todas partes y en todos los vehículos Ford. Los conductores que deseen la función tendrán que comprar un Mustang Mach-E 2021 y el paquete de preparación Active 2.0 adicional, que incluye el hardware adecuado, como sensores para soportar el sistema. El software se compra por separado y en una fecha posterior una vez que está listo. El software se puede agregar en un concesionario o mediante actualizaciones inalámbricas en el tercer trimestre de 2021, dijo Ford. Y todo esto tendrá un precio, que aún se desconoce.

La función manos libres funcionará en aproximadamente 100,000 millas de autopistas divididas previamente mapeadas en los EE. UU. Y Canadá. El sistema de monitoreo incluirá una cámara infrarroja avanzada para el conductor que hará un seguimiento de la mirada y la posición de la cabeza para garantizar que los conductores presten atención a la carretera. El DMS se usará en el modo manos libres y cuando los conductores opten por el modo de centrado de carril, que funciona en cualquier carretera con líneas de carril. Los conductores que no mantengan la vista hacia adelante serán notificados mediante indicaciones visuales en su grupo de instrumentos.

Este "paquete de preparación" también incluye la última versión de asistencia de estacionamiento, que manejará las maniobras en espacios paralelos y perpendiculares. También ofrece una función de "Asistencia de estacionamiento", con capacidad de detección lateral que ayuda a los conductores a salir de un lugar de estacionamiento cuando alguien estaciona demasiado cerca.

Ford hizo un punto al comparar su sistema en el Mustang Mach-E con el Modelo Y de Tesla. En particular, Ford señala que es manos libres, mientras que el sistema de asistencia al conductor de Tesla, conocido como piloto automático, no lo es. Pero la comparación no es cuadrada.

Una mejor comparación podría ser con su rival GM, que ha adoptado un enfoque igualmente cauteloso para presentar su sistema de conducción manos libres conocido como Super Cruise, que también tiene un sistema de monitoreo del conductor. GM limitó Super Cruise a solo un modelo de la marca Cadillac, el sedán CT6 de tamaño completo, y restringió su uso a ciertas carreteras divididas. Durante el año pasado, GM ha mejorado las capacidades de la función , se ha expandido donde se puede implementar y la está ofreciendo en otros modelos.