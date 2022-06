Firefox: Conoce el traductor gratuito y sin conexión

Mozilla añadió recientemente una herramienta de traducción oficial a Firefox que no depende del procesamiento en la nube para hacer su trabajo, sino que hace el proceso basado en el aprendizaje automático de manera directa en su propia computadora, indica El Universal.

La herramienta de traducción, llamada Firefox Translations puede añadirse en la página de Mozilla, en la sección de “Extensiones”. Cabe señalar que se requerirá descargar algunos recursos la primera vez que traduzcas un idioma y, presumiblemente, puedes descargar modelos mejorados si es necesario, pero el trabajo de traducción real lo hace la computadora, no en un centro de datos a un par de cientos de millas de distancia.



Esto es importante no porque muchas personas necesiten traducir en sus navegadores mientras están fuera de línea, sino porque el objetivo es reducir la dependencia final de los proveedores de la nube con motivos ocultos para una tarea que ya no requiere sus recursos.



Es el resultado del Proyecto Bergamot, financiado con fondos europeos, en el que Mozilla colaboró con varias universidades en un conjunto de herramientas de aprendizaje automático que harían posible la traducción sin conexión.



Normalmente, este tipo de trabajo lo realizan los clústeres de GPU en los centros de datos, donde se implementarían modelos de lenguaje grandes (gigabytes de tamaño y con miles de millones de parámetros) para traducir la consulta de un usuario.



Aunque las herramientas basadas en la nube de Google y Microsoft son precisas y rápidas (debido a su poder de cómputo casi ilimitado), existe un riesgo fundamental de privacidad y seguridad al enviar sus datos a un tercero.



Para algunos, este riesgo es aceptable, mientras que otros preferirían no involucrar a los gigantes de la publicidad en Internet si no es necesario.



Si uso el traductor de Google del menú en el lugar de tapas, ¿comenzaré a recibir promociones de salchichas? Más importante todavía, si alguien está traduciendo documentos médicos o de inmigración con una identificación y ubicación conocidas del dispositivo, ¿las autoridades llamarán a su puerta?



Hacer todo sin conexión tiene sentido para cualquiera que esté preocupado por las implicaciones de privacidad de usar un proveedor de nube para la traducción, sea cual sea la situación.

Con información de El Universal.