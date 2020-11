Filtran muchas especificaciones de los Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra

En las últimas semanas hemos escuchado muchos rumores que apuntan a que Samsung estaría analizando la posibilidad de adelantar el lanzamiento de los Galaxy S21 en 2021, por lo que en lugar de presentarse en febrero lo harían en enero, lo que significa que llegarían un mes antes de lo esperado.

En las últimas semanas hemos escuchado muchos rumores que apuntan a que Samsung estaría analizando la posibilidad de adelantar el lanzamiento de los Galaxy S21 en 2021, por lo que en lugar de presentarse en febrero lo harían en enero, lo que significa que llegarían un mes antes de lo esperado.

Según mencionan leakers importantes como Roland Quandt, la firma ya habría comenzado la producción en masa de los teléfonos, razón por la que ahora se han filtrado sus especificaciones completas a casi dos meses de su posible presentación.

Ha sido el medio, Android Police el que ha publicado en exclusiva las especificaciones completas de los 3 próximos teléfonos de Samsung, las cuales aseguran que se han obtenido de fuentes fiables de las que no han publicado su identidad.

Las especificaciones filtradas serían las siguientes:

Galaxy S21Galaxy S21+Galaxy S21 Ultra

PantallaAMOLED LTPS de 6.2 pulgadas Tasa de refresco de 120 HzAMOLED LTPS de 6.7 pulgadas Tasa de refresco de 120 HzAMOLED LTPO de 6.8 pulgadas Tasa de refresco de 120 Hz adaptativo

ResoluciónFHD+FHD+WQHD+

ProcesadorQualcomm Snapdragon 875/Exynos 2100Qualcomm Snapdragon 875/Exynos 2100Qualcomm Snapdragon 875/Exynos 2100

Batería4,000mAh4,800mAh5,000mAh

Cámaras traserasPrincipal: 12 MP Ultra gran angular: 12 MP Telefoto: 64 MPPrincipal: 12 MP Ultra gran angular: 12 MP Telefoto: 64 MPPrincipal: 108 MP de 2da generación Ultra gran angular: 12 MP Telefoto: 10 MP, 10X Telefoto: 10 MP, 3X

Conectividad5G Wifi 6 Bluetooth 5.15G Wifi 6 Bluetooth 5.15G Wifi 6 Bluetooth 5.1

Versión de AndroidAndroid 11 con One UI 3.1Android 11 con One UI 3.1Android 11 con One UI 3.1

ColoresVioleta Rosa Gris BlancoVioleta Negro PlateadoNegro Plateado

Si estabas esperando un salto enorme en comparación con los S20 parece que no será así. En primer lugar Samsung parece que bajará la resolución de sus S21 y S21+ de QHD+ a FHD+, algo que ya vimos en el S20 FE y que permitirá a los usuarios tener esos anhelados 120 Hz de tasa de refresco si tener quejas de que no es posible usarlos en la máxima resolución, pues aunque el S21 Ultra sí tendrá una resolución mayor, la fuente asegura que volveremos a tener la tasa de refresco adaptativa, así que probablemente en WQHD+ solo se vayan a poder disfrutar de 90 Hz.

En lo que respecta a la fotografía los S21 y S21+ tampoco tendrían cambios, de hecho, Android Police menciona que se usarían los mismos sensores que en los Galaxy S20, y el S21+ perdería el sensor ToF, aunque podría ser que al final este modelo incluya el tan esperado enfóque láser que se había rumoreado anteriormente.

Crédito: Unocero

El S21 Ultra tendría lo mejor en fotografía de Samsung, ofreciendo la segunda generación de su sensor de 108 MP, además de ser el primer Galaxy S con doble telefoto, el cual podría alcanzar un zoom óptico de 10 aumentos, algo nunca antes visto en un dispositivo de la firma surcoreana.

Pero la gran sorpresa es que Samsung traerá de vuelta el Zoom espacial de 100 aumentos que lanzó en el S20 Ultra y que abandonó en el Note 20 Ultra, aunque gracias a su nueva tecnología este zoom tendrá muchos mejores resultados que los tan criticados en el S20 Ultra, de hecho, Android Police asegura que este modelo sí tendrá el autoenfoque láser para evitar los problemas con la generación actual.

Llega el UWB a Android

Google confirmó que está trabajando para añadir soporte oficial a la tecnología Ultra Wide Band en Android, la cual vimos en iOS 14 con los nuevos iPhone y que Samsung ha dicho que será una de las tecnologías más prometedoras del futuro, pues podrá sustituir muchas de las cosas que hacemos con el Bluetooth.

El S21+ y S21 Ultra serían los primeros modelos de la compañía con soporte UWB para las etiquetas de SmartThings, las cuales se lanzarán más adelante y permitirían tener funciones como las que vemos entre el HomePod mini y los iPhone, donde al acercar un dispositivo con otro podemos compartir música.

Por otro lado, estos teléfonos también podrán utilizarse para abrir nuestro auto, aunque de momento no hay información sobre los fabricantes compatibles ni los países donde se podrá usar esta tecnología.