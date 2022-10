Filtran juegos gratuitos de noviembre en Amazon Prime Gaming

La próxima oleada de títulos 'gratis' que se ofrecerán a los miembros de Amazon Prime Gaming aparentemente se han filtrado y de confirmarse vienen muchas sorpresas.

Según el usuario Dealabs y filtrador billbil-kun, la alineación Prime Gaming de noviembre incluirá siete títulos gratuitos.

Según los informes, incluyen Fallout New Vegas, WRC 9 y Last Day of June.

La lista completa de juegos que al tal vez llegarán a Amazon Prime Gaming en noviembre es la siguiente:

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

WRC 9: FIA World Rally Championship

Last Day of June

Indiana Jones and the Last Crusade

Etherborn

Whispering Willows

Facility 47

Amazon Prime Gaming, que se incluye con una suscripción de Amazon Prime, ofrece a los miembros nuevos títulos de PC para conservar y contenido exclusivo en el juego cada mes.

Los juegos de octubre de Amazon Prime

La línea de juegos gratuitos de octubre de 2022, que todavía está disponible para reclamar al momento e incluye Fallout 76, Middle-earth: Shadow of War, Total War: Warhammer II, Glass Masquerade, Loom, Hero’s Hour y Horace.

Amazon Prime Gaming también ofreció lanzamientos gratuitos de contenido en el juego en octubre para títulos que incluyen Smite, PUBG Battlegrounds, Destiny 2, FIFA 22 y Paladins.

Según Amazon, en 2021 Prime Gaming ofreció a los miembros más de 100 juegos gratuitos y más de 675 ofertas de contenido en el juego, indica Unocero.

El año pasado, Amazon dijo que los miembros de Prime reclamaron más de 80 millones de juegos gratis y más de 420 millones de ofertas.