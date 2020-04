Filtran casi una hora del gameplay de 'The Last of US II'

El lanzamiento de The Lasto of Us II se ha visto en vuelto en controversias en los últimos meses, siendo retrasado indefinidamente, seguido de las cancelaciones de pre-ventas digitales. La más reciente es la filtración de casi todo el juego, vídeos de la historia y el gameplay aparecieron en YouTube.

AN (ANGRY?) EMPLOYEE IS LEAKING LAST OF US 2 ON YOUTUBE AGAIN LOOL what the HELL is going on pic.twitter.com/t1JeTFjcWl — ✨ Storm Yorha ✨ (@StormYorha) April 26, 2020

La filtración abarca gran parte de la historia y revela información importante de su desarrollo, así como las nuevas mecánicas del juego. Afortunadamente, Sony actuó de manera inmediata, y este contenido fue eliminado, y el canal responsable fue cerrado de manera definitiva.

Estos vídeos parecen ser legítimos, tomados de un build jugable de principio a fin, e incluyen gameplay que no se había visto antes, múltiples escenas de la historia, el menú principal del juego, detalles acerca de la trama, y el final completo del juego.

Se desconoce con exactitud quién fue el responsable de esta filtración, sin embargo, hay rumores que indican a un antiguo empleado de Naughty Dog quien podría estar disgustado con la compañía, ya que al tener acceso a la versión más reciente del juego pudo haber filtrado el juego. Aunque esta información está del todo confirmada.

Por otro lado, la reacción de algunos fanáticos de The Last of Us Part II fue bloquear palabras claves para no enterarse del contenido filtrado del videojuego, que ya es considerado como un gran spoiler.

Paso 2 para NO SPOILEARTE: silenciar palabras. ⚠️



[ Configuracion y Privacidad > Privacidad y seguridad > Palabras Silenciadas ]

Recomiendo activar las notificaciones de mi cuenta donde pondré solo las NOTICIAS OFICIALES, para no perderos nada. pic.twitter.com/V9b49VArXC — Wiki The Last Of Us (@WikiLastOfUsES) April 26, 2020

Por el momento no hay una fecha oficial para el lanzamiento de The Last of Us II para PlayStation 4.