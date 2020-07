Fena: Pirate Princess llegará a Crunchyroll y Adult Swim en 2021

Adult Swim y Crunchyroll han confirmado el estreno de Fena: Pirate Princess, serie de anime que estará en emisión para el bloque de Toonami en 2021.

Fena: Pirate Princess es una serie de anime original de 12 episodios que cuenta la historia de una joven huérfana, Fena Houtman. Fena fue criada en una isla donde no hay esperanza de convertirse en algo más que chattel, para ser utilizada y descartada por los soldados del Imperio Británico. Pero Fena es más que un huérfano impotente. Cuando su misterioso pasado llegue a golpear, Fena romperá las cadenas de sus opresores. Su objetivo: forjar una nueva identidad, libre de ataduras, y buscar un lugar al que pueda pertenecer verdaderamente y descubrir los verdaderos misterios detrás de una palabra clave "Eden".

¡Es la historia de una aventura de por vida que ella y su equipo de inadaptados y aliados improbables tendrán para alcanzar sus objetivos!

Crunchyroll declaró anteriormente que ha coproducido más de 60 series desde 2015, incluyendo The Rising of The Shield Hero, A Place Later Than the Universe y The Junji Ito "Collection". El anime reciente de " Crunchyroll Originals" incluye Gibiate, Tower of God, The God of High School, Noblesse, TONIKAWA: Over The Moon For You, So I'm a Spider, ¿Y qué? y EX-ARM.