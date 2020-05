Falta un mes para el estreno de “The Last of Us II”

HERMOSILLO, Sonora.- Después de un retraso de algunas semanas, el juego “The Last of Us II” está a un mes de su estreno, enloqueciendo a sus seguidores en redes sociales.

El título, cuya fecha de lanzamiento estaba prevista para el pasado mes de abril, se estrenará ahora el próximo 19 de junio, junto a una recién anunciada edición especial de la consola PlayStation 4.

Por ello, a 30 días de su lanzamiento, los jugadores posicionaron “TheLastofUsPartII” en tendencias con sus reacciones.

Queda un mes para la mayor aventura de esta generación.



Un mes para embarcarnos en esa venganza que nos dejará huella.



Una experiencia que permanecerá imborrable en nuestros corazones.



Queda un mes para #TheLastOfUsPartII #TLOU2 pic.twitter.com/HXuseLq8JT — Andrew Sunderland (@sunderlandrew) May 19, 2020



“The Last of Us II” nos llevará de vuelta al mundo postapocalíptico en el que grupos de humanos y peligros sobrenaturales se unirán para amenazar a Ellie, Joel y sus aliados.