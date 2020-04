Fallece por Covid-19 Rick May, actor de voz de Star Fox 64

HERMOSILLO, Sonora.- El actor de voz y profesor de artes, Rick May, falleció a los 79 años al contagiarse de Covid-19, reporta la escuela Rekindle donde laboró en sus últimos años.

Además de director teatral, May sobresalió en el mundo de los videojuegos al prestar su voz para The Soldier en el juego “Team Fortress II”, a Genghis Khan y el narrador de “Age of Empire II”, y a Peppy Hare y Andross en “Star Fox 64”.

En este último juego, la frase de Peppy “Do a Barrel Roll!” sobresalió como un popular meme, como se puede observar al buscar dicha frase en el buscador de Google, el cual comenzará a girar.

De acuerdo con lo informado por Rekindle, May sufrió de un derrame cerebral el pasado mes de febrero, por lo que vivía en una casa hogar para ancianos por su rehabilitación. Durante su estadía enfermó de coronavirus, falleciendo el pasado 13 de abril, de acuerdo con IMDb.

“Rick era un maestro maravilloso cuyas clases y estudiantes significaban el mundo para él. Lo extrañaremos profundamente” escribió la escuela en un comunicado.

Rekindle School