Facebook también podría ocultar los "Me Gusta" en su plataforma

La investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong encontró código dentro de la aplicación de Android de Facebook que oculta la cantidad exacta de Me gusta en una publicación ante todos menos al que realizó la publicación original. Los otros usuarios solo verán algunos emoji de reacción y una nota de que "[un amigo] y otros" le gustaron en lugar de un número específico de otras personas.

Facebook confirmó a TechCrunch que está considerando una prueba que ocultaría los recuentos, pero que la prueba aún no ha comenzado a ejecutarse.

La prueba tendría bastante sentido: Instagram comenzó a probar esconder los "me gusta" exactamente de la misma manera a principios de este año, y hay signos de que ha tenido éxito hasta ahora, ya que se ha expandido a más países. A las personas que forman parte de la prueba también parece gustarles .

Si bien los "likes" han sido una característica clave de Facebook durante una década, los usuarios se han quejado cada vez más de que puede hacerlos sentir mal, ya que las personas quedan atrapadas preocupándose por si sus publicaciones obtienen suficientes me gusta. Es posible que las personas no publiquen cosas que temen que no obtengan Me gusta, o pueden eliminar cosas que no funcionaron bien. Eliminar el recuento como público podría resolver parte de esa presión.

Si eso lleva a más publicaciones en Facebook y más tiempo en Facebook, entonces es probable que veamos pruebas como estas que continúan expandiéndose. Con información de The Verge.