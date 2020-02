Facebook defiende la libertad de expresión

CIUDAD DE MÉXICO.- El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo durante un discurso el viernes en Utah que no quiere que su plataforma se use para "destrozar a la sociedad", pero que en algún momento la compañía de medios sociales debe defender la libertad de expresión.



Zuckerberg dijo que los próximos pasos de la compañía para proteger la libertad de expresión "van a molestar a mucha gente", informó The Salt Lake Tribune .



La compañía ha sido presionada para hacer más para reprimir las cuentas falsas, la información errónea y otras formas de mal uso después de que los actores rusos usaron Facebook y otras plataformas de redes sociales para interferir en las elecciones estadounidenses de 2016. Las elecciones de 2020 serán una prueba de si han hecho lo suficiente.



La candidata demócrata a la presidencia, la senadora Elizabeth Warren, ha sido una de esas críticas, criticando la política de Facebook de no verificar el discurso o los anuncios de los políticos como lo ha hecho las noticias externas y otras publicaciones.



"Lo último que quiero es que nuestros productos se usen para dividir a las personas o desgarrar a la sociedad de cualquier manera", dijo Zuckerberg durante un discurso en Salt Lake City. "Pero en algún momento, tenemos que levantarnos y decir: 'No, vamos a defender la libertad de expresión'. Sí, vamos a eliminar el contenido que es realmente dañino, pero la línea debe mantenerse en algún momento ".



Zuckerberg le dijo a la audiencia en una conferencia de tecnología llamada Silicon Slopes Tech Summit que Facebook había usado inteligencia artificial y otras tácticas para tratar de detectar y deshacerse del contenido que promueve el terrorismo y el tráfico de niños o incita a la violencia.

Pero dijo que Facebook tiene que trazar una línea sobre lo que constituye censura.



"Cada vez más, nos llaman para censurar muchos tipos diferentes de contenido que me hacen sentir realmente incómodo", dijo Zuckerberg. "Parece que la lista de cosas que no puedes decir socialmente sigue creciendo ... Y no estoy realmente de acuerdo con eso".



Zuckerberg dijo que no ha hecho un buen trabajo al comunicarle al mundo cuál es la misión principal de la compañía, pero que ahora se da cuenta de que su compañía ya no tiene ese lujo.

Después de mezclar el nombre de la ciudad de Utah donde Facebook está construyendo un centro de datos de $ 1 millón, lo llamó Eagle Rock y en realidad es Eagle Mountain, Zuckerberg bromeó: “Seamos realistas aquí. Comunicar no es lo mejor, ¿de acuerdo?