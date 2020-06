Facebook compra Ready at Dawn, desarrollador de Lone Echo

Facebook ha estado adquiriendo toda clase de estudios de videojuegos desde 2019, comprando desarrolladoras de títulos importantes de realidad virtual.

Esta tendencia continuó hoy con la adquisición por parte de la compañía de Ready at Dawn Studios, el desarrollador detrás de los juegos Lone Echo, una de las series más exitosas de Oculus. El estudio ha estado trabajando estrechamente con Facebook y Oculus durante un tiempo como socio editorial, esta adquisición lleva al equipo al escondite Oculus mientras preparan el lanzamiento de una secuela completa de Lone Echo. En particular, Facebook no dio ninguna actualización sobre el estado de Lone Echo II, cuyo lanzamiento se retrasó repetidamente después de anunciar inicialmente una fecha de lanzamiento para 2019. Se espera que el título se publique en algún momento de este año.

Los términos del acuerdo no fueron revelados, aunque Facebook dice que están incorporando a todo el equipo. El estudio operará independientemente desde sus oficinas de Irvine, California y Portland, Oregon.

Lone Echo ha sido reconocido como uno de los títulos de realidad virtual más sofisticados e innovadores, con las iteraciones de un solo jugador y multijugador clasificadas entre los usuarios de realidad virtual. La serie también ha sido adoptada en el mundo de los eSports, que no siempre ha sido receptivo a los juegos de realidad virtual. Antes de adoptar completamente la realidad virtual, Ready at Dawn estaba desarrollando títulos de consolas, incluidos varios juegos con licencia en la serie God of War.

Facebook anunció previamente la adquisición de Beat Games, el estudio detrás de Beat Saber, y Sanzaru Games, el desarrollador detrás del juego Rift Asgard's Wrath . La estrategia de adquisición de Facebook brinda a algunos de los estudios de realidad virtual más visibles un mayor respiro para continuar invirtiendo en los próximos títulos de realidad virtual sin sentirse abrumado por mantenerse a flote.

Los avances en el espacio de realidad virtual han sido lentos y, aunque los desarrolladores de realidad virtual han visto algunos golpes de uso desde el refugio en el lugar, la falta general de disponibilidad de hardware ha dejado un límite en los números de crecimiento. A medida que otros fabricantes de hardware de realidad virtual parecen retroceder lentamente en el espacio y otras plataformas inmersivas como Magic Leap salen de la arena del consumidor, la vida se vuelve aún más difícil para los desarrolladores de realidad virtual que buscan crear títulos de alta calidad.