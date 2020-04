Facebook anuncia nuevas medidas para frenar las noticias falsas sobre el coronavirus

Facebook pronto le informará si compartió o interactuó con información peligrosa sobre coronavirus en el sitio, lo último de una serie de esfuerzos agresivos que el gigante de las redes sociales está tomando para contener un brote de falsedades virales.

El nuevo aviso se enviará a los usuarios que hicieron clic, reaccionaron o comentaron publicaciones con reclamos dañinos o falsos sobre COVID-19 después de que los moderadores los hayan eliminado. La alerta, que comenzará a aparecer en Facebook en las próximas semanas, dirigirá a los usuarios a un sitio donde la Organización Mundial de la Salud enumera y desacredita los mitos y rumores del virus.

Facebook, Google y Twitter están introduciendo reglas más estrictas , algoritmos alterados y miles de verificaciones de hechos para detener la propagación de información errónea en línea sobre el virus.

Los desafíos persisten. Las plataformas tecnológicas han enviado a casa moderadores humanos que vigilan las plataformas, obligándolos a confiar en sistemas automatizados para eliminar contenido dañino. También están en contra de la desconfianza de la gente de las fuentes autorizadas de información, como la OMS.

"A través de esta crisis, una de mis principales prioridades es asegurarme de que vean información precisa y autorizada en todas nuestras aplicaciones", escribió el jueves el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, en su página de Facebook.

La compañía reveló el jueves que colocó más de 40 millones de etiquetas de advertencia en marzo sobre videos, publicaciones o artículos sobre el coronavirus que las organizaciones de verificación de hechos han determinado que son falsas o engañosas. El número incluye reclamos duplicados: las etiquetas se basaron en 4,000 verificaciones de hechos.

Facebook dice que esas etiquetas de advertencia han impedido que el 95% de los usuarios hagan clic en la información falsa.

"Es un gran indicador de que la gente confía en los verificadores de hechos", dijo Baybars Orsek, director de la Red Internacional de Verificación de Hechos. "La etiqueta tiene un impacto en el consumo de información de las personas".

Pero Orsek advirtió que los datos proporcionados por Facebook deberían ser revisados por editores o expertos externos, y pidió a la empresa históricamente secreta que publique actualizaciones periódicas sobre el impacto de su iniciativa de verificación de hechos.

La organización de Orsek es una organización sin fines de lucro que certifica a las organizaciones de noticias como verificadores de hechos, un requisito para producir artículos de verificación de hechos para Facebook. Facebook ha reclutado a docenas de organizaciones de noticias de todo el mundo para verificar la mala información en su sitio. Associated Press es parte de ese programa.

Facebook también comenzará a promocionar los artículos que desacreditan la información errónea COVID-19, de los cuales hay miles, en un nuevo centro de información llamado "Obtenga los hechos". Poner información confiable frente a las personas puede ser tan útil, si no más, que simplemente desacreditar las falsedades.

Aún así, las teorías de conspiración, las afirmaciones sobre tratamientos no verificados y la información errónea sobre las vacunas contra el coronavirus continúan apareciendo diariamente en el sitio, a veces eludiendo las salvaguardas que Facebook ha implementado.

La nueva función de notificación solo se aplica a las publicaciones en las principales fuentes de noticias de los usuarios, no en grupos, donde la información errónea a menudo se propaga sin control, y no en WhatsApp o Instagram, aunque Facebook ha implementado otras protecciones en esas plataformas.

Eso significa que muchos usuarios no recibirán la nueva alerta de Facebook, dijo Stephanie Edgerly, profesora asociada de la Universidad Northwestern que investiga la participación del público. Ella dijo que muchos usuarios podrían simplemente ver un reclamo falso en su feed de Facebook pero no compartirlo, darle me gusta o comentarlo.

"Mucho de lo que sabemos acerca de cómo las personas se desplazan a través de sus noticias sin hacer clic en las cosas, siguen leyendo publicaciones o titulares, sin hacer clic en el enlace", dijo Edgerly.

Los usuarios de Facebook, por ejemplo, vieron una afirmación falsa de que el virus es destruido por el dióxido de cloro casi 200,000 veces, estima un nuevo estudio realizado hoy por Avaaz, un grupo de defensa de izquierda que rastrea e investiga la información errónea en línea.

El grupo encontró más de 100 datos erróneos sobre el coronavirus en Facebook, vistos millones de veces incluso después de que los verificadores de hechos hubieran marcado las afirmaciones como falsas o engañosas. Otros reclamos falsos no fueron etiquetados como información errónea, a pesar de que los verificadores de datos los declararon falsos.

"El contenido de información errónea sobre el coronavirus muta y se propaga más rápido de lo que el sistema actual de Facebook puede rastrearlo", dijo Avaaz en su informe.

Esto es especialmente problemático para la información errónea italiana y española, según el informe, porque Facebook ha sido más lento para emitir etiquetas de advertencia en las publicaciones que no están en inglés. Avaaz también señaló que Facebook puede tardar hasta 22 días en etiquetar la información errónea como tal, lo que le da mucho tiempo para difundirse.

Las afirmaciones falsas sobre los tratamientos con coronavirus han tenido consecuencias mortales.

El mes pasado, los medios iraníes informaron que más de 300 personas habían muerto y 1,000 estaban enfermas en el país después de ingerir metanol, un alcohol tóxico que se rumoreaba que era un remedio a través de mensajes privados en las redes sociales.