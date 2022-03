Facebook: Así puedes saber la ubicación de tus contactos en tiempo real

CIUDAD DE MÉXICO.- La red social de Facebook sirve para estar en contacto con nuestros amigos y familiares, además cuenta con muchas funciones que la han posicionado como una de las plataformas más usadas y del gusto de las personas.

¿Sabes que entre sus funciones cuenta con una opción para saber la ubicación en tiempo real de algunas personas que están en tu lista de amigos? En caso de que no, aquí te contamos cómo puedes saberlo.

¿Cómo ver la ubicación en tiempo real de mis amigos de Facebook?

Para poder usar esta función no necesitarás descargar ninguna aplicación de terceros o poner en riesgo tu seguridad o la de tu teléfono, además, Facebook no enviará ninguna notificación para informar que has visto su ubicación.

De acuerdo con el portal Todo digital, para saber la ubicación real de tus amigos de Facebook tendrás que hacer lo siguiente:

Entra a Facebook y haz clic en las tres líneas horizontales que se ubican en la parte superior derecha.

y haz clic en las que se ubican en la parte superior derecha. Desliza hacia abajo y selecciona la opción “Amigos cerca” en caso de que no te aparezca haz clic en “Ver más” para que la encuentres.

en caso de que no te aparezca haz clic en para que la encuentres. Selecciona “Empezar”.

Da clic en “Activar” para que le otorgues los permisos necesarios a la app y acceda a tu ubicación.

para que le otorgues los permisos necesarios a la app y acceda a tu ubicación. Ahora te aparecerá un mapa donde podrás ver la ubicación de tus contactos, así como a cuántos kilómetros de distancia y tiempo se encuentran. Además, esta información se actualiza cada dos minutos y podrás saber dónde se encuentra alguien, aunque no estén en la misma ciudad.

Toma en cuenta que solo aparecerá la ubicación de quienes tengan esta función activada, y que también podrán ver la tuya.

¿Cómo desactivo Amigos cerca?

En caso de que desees desactivar esta función solo deberás hacer clic en la tuerca que aparece en la parte inferior izquierda y seleccionar “Desactivar Amigos cerca” así nadie podrá saber tu ubicación ni tú la de los demás.