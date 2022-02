Facebook: Así puedes evitar que te agreguen desconocidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Facebook nos permite estar en contacto con amigos y familiares desde nuestro teléfono celular y sin importar donde se encuentran o nos encontramos, sin embargo, mantener nuestra cuenta segura de cualquier persona puede ser un verdadero reto, pues dependiendo nuestra configuración, cualquier persona puede encontrar nuestro perfil o incluso ver nuestras fotos, publicaciones y quiénes son nuestros amigos.

De seguro te ha pasado que recibes una solicitud de amistad de alguien que no conoces, que no vive en tu mismo estado o país, ni tampoco tienes amigos en común.

Aunque no lo creas lo anterior resulta muy normal, aunque no deja de ser una situación incómoda porque no conoces las intenciones de la persona para agregarte y en ocasiones suelen ser más de una. Para que evites esto te contamos cómo puedes configurar tu cuenta de Facebook para que desconocidos dejen de agregarte.

¿Cómo configurar las solicitudes de amistad en Facebook?

De acuerdo con el portal especializado en tecnología, Todo digital, puedes configurar tu cuenta de Facebook para dejar de recibir solicitudes de amistad de manera rápida y sencilla, además de que puedes hacerlo desde tu teléfono con Android o iOS, siguiendo estos pasos:

Entra a Facebook y haz clic en el menú de las tres líneas.

Dirígete al apartado de ‘Configuración y privacidad’.

Haz clic en ‘Configuración’.

Selecciona ‘Comprobación rápida de privacidad’.

Elige ‘Cómo pueden buscarte las personas en Facebook’.

Presiona ‘Continuar’.

Ahí podrás elegir si sólo quieres que te agreguen ‘amigos de tus amigos’ o ‘todos’.

Hacer esto no interviene en las solicitudes de amistad que tú mandes.