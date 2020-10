Explican por qué la PlayStation 5 es tan grande: la clave está en su refrigeración

La nueva PlayStation 5 tiene un diseño completamente distinto al que hayamos visto en cualquier otra consola de Sony. Pero además de su aspecto, su tamaño también llama mucho la atención. Sony ha querido explicar por qué su nueva PS5 es tan grande, y todo tiene que ver con su sistema de refrigeración.

Yasuhiro Ootori, ingeniero mecánico y de diseño térmico de la nueva PlayStation 5 en Sony, ha realizado algunas declaraciones muy interesantes con el medio japonés Nikkei Xtech acerca del diseño mecánico de la consola, del que es en gran parte responsable. Según Ootori, el tamaño de la consola es consecuencia del enorme ventilador que han incluido para mantenerla refrigerada.

La PlayStation 5 tiene unas dimensiones de 39 centímetros de ancho, 10,4 centímetros de alto y 26 centímetros de profundidad, cuando está colocada en posición horizontal. Eso significa que si la colocas en posición vertical, su altura es de casi 40 centímetros.

No obstante, en su interior lleva un ventilador de 45mm de grosor y 120mm de diámetro que “asegura que el aire fluya desde ambos lados de la consola hacia su interior, para refrigerar ambos lados de su placa base”. La idea, según el ingeniero, es que incluso el lado de la placa base que no cuenta con el procesador instalado se mantenga refrigerado y, de este modo, no se caliente y afecte al otro lado de la placa.

Es debido a este ventilador que la consola será es gruesa incluso que la PlayStation 4 Pro. Sony consideró utilizar dos ventiladores más pequeños para reducir el tamaño del a consola, pero eso habría resultado más costoso y perjudicial en cuanto al rendimiento (después de todo, controlar dos ventiladores resulta más complicado que uno solo para el sistema), indica Gizmodo.

Ootori recientemente protagonizó un video en el que desarma por completo la nueva consola y revela todas sus partes. En el video se puede apreciar cómo es el sistema de refrigeración de la PS5, su enorme ventilador y todas las rendijas por las que el ventilador obtendrá el aire para refrigerar la consola. En teoría, la nueva PS5 no debería calentarse en extremo ni siquiera cuando ejecute los juegos más exigentes.