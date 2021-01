Experto explica la razón por la que deberías dejar de usar Facebook Messenger

El periodista especializado en ciberseguridad, Zak Doffman, afirmó en un artículo para Forbes, publicado este sábado, que deberíamos dejar de utilizar Facebook Messenger por falta de la debida protección de nuestros mensajes. "Si usted es uno de 1.300 millones de usuarios de Facebook Messenger, entonces la repentina reacción en contra de WhatsApp debería servir como una advertencia dura", escribió.

Doffman afirmó que la debacle sobre WhatsApp, provocada por su intención de implementar nuevas políticas, en cuyo marco planeaba comenzar a compartir datos de sus usuarios con Facebook, "distrajo la atención de lo mal que es la invasión de Messenger en su privacidad". "No hay justificación para esto. Todos sabemos que Facebook vive de nuestros datos, así es como pagamos por sus servicios 'gratuitos'. Pero tiene que haber un límite. Si nos encontramos en un lugar donde Facebook dice 'tomaremos todo lo que puedan poner en nuestras manos', y decimos 'sí, esto está bien', entonces qué dice eso sobre nosotros y el valor que le damos a nuestra propia privacidad", destacó.

El periodista declaró que el principal argumento de WhatsApp en su defensa era que la aplicación no puede leer nuestros mensajes y tampoco Facebook. "No hay tanta suerte, sin embargo, si es un usuario de Messenger", afirmó Doffman.

Indicó que la encriptación de extremo a extremo, que WhatsApp proporciona a sus usuarios, se usa en Messenger solo en los mensajes privados, no dentro de grupos, y no está activada por defecto. La función "debe ser por defecto para cualquier plataforma de mensajería que uses", precisó el periodista.

Doffman resaltó que la aplicación "monitorea el contenido y usted notará que 'salud y estado físico', 'información sensible' e 'información financiera' están entre la masa de campos de datos de usuarios que admite recolectar a través de su plataforma Messenger".

"El consejo ahora es simple. Si todavía está en Messenger o si está usando los mensajes directos de Instagram para cualquier otra cosa que no sea interactuar con compañías a las que está comprando y [realizar] contactos casuales, entonces es hora de cambiar. La opción más fácil sigue siendo WhatsApp, dada su magnitud: todos sus amigos y familia son probablemente los usuarios. Si quiere una opción más segura, entonces use Signal en paralelo. Será más utilizable a medida que se unan más de tus contactos", subrayó.

Fuga de WhatsApp

La semana pasada, WhatsApp avisó a sus usuarios de que los datos recopilados por el servicio se compartirán ahora con Facebook, lo quiera o no el usuario, indica RT.

La noticia provocó una polémica sobre la privacidad en la Red y fue duramente criticada por personalidades tales como el cofundador de Tesla y jefe de SpaceX, Elon Musk, y el cofundador de Telegram, Pável Dúrov.

Como resultado de la fuga de usuarios, Telegram se convirtió el pasado domingo en la segunda aplicación más descargada en EE.UU. En total, fue instalada 545.000 veces en el país en una jornada. Signal fue descargada 7,5 millones de veces a nivel global entre el 6 y 10 de enero, 43 veces más que la semana anterior.