Excampeón mundial de Go derrotado por DeepMind se retira porque piensa que la IA es invencible

En el año 2016 uno de los mejores jugadores a nivel mundial del juego de estrategia Go fue derrotado por AlphaGo, la inteligencia artificial desarrollada por Google para intentar vencer a los humanos en este juego. Ahora, el excampeón se ha retirado, asegurando que la inteligencia artificial es invencible.

Lee Se-dol es un jugador profesional surcoreano de Go, y uno de los más respetados en el ámbito al haber sido campeón mundial del milenario juego de origen asiático en más de una ocasión. Durante años, Lee Se-dol ha sido considerado uno de los mejores jugadores del mundo, indica Gizmodo.

Pero en el 2016 perdió 4 de 5 partidas de Go contra AlphaGo, la inteligencia artificial desarrollada por Google Deepmind. En ese momento, Lee se disculpó por haber sido derrotado por la IA: “no se qué decir, pero creo que debería comenzar por pedir disculpas. Espero me disculpen por no haber sido capaz de satisfacer las expectativas de muchas personas”, aseguró el jugador profesional tras ser derrotado.

Ahora, Lee ha informado a la agencia de noticias Yonhap que se retira de Go a nivel profesional, renunciando formalmente a la asociación coreana encargada de regular a todos los jugadores profesionales de Go en el país. Lee se retira a sus 36 años de edad, tras una carrera de 24 años, con casi 1.000 victorias en su haber en partidas oficiales.

La razón es sencilla, según declaró Lee: “con la llegada de la inteligencia artificial en Go, me di cuenta que no estaré en la cima ni siquiera si llego a ser el número uno, porque existe una entidad que no puede ser derrotada”.

Google y otros han desarrollado sistemas de inteligencia artificial con la intención de derrotar a los mejores jugadores del mundo en Go y ajedrez, juegos sofisticados que requieren de una planificación y estrategia de alto nivel, adelantándose incluso a los movimientos del rival.

Lee fue derrotado por AlphaGo, una IA que aprendió a jugar estudiando más de 100.000 partidas de humanos. Sin embargo, Google Deepmind ya cuenta con una versión mejorada, llamada AlphaGo Zero, que aprendió jugando contra sí misma una y otra vez. En pruebas de Google, AlphaGo Zero ha derrotado a AlphaGo (la IA que derrotó a Lee) en un 100% de las partidas.

Lee celebrará su retiro en diciembre jugando contra una IA surcoreana conocida como HanDol, con una ventaja de dos fichas a su favor. Aún así, Lee cree que no podrá derrotar a la IA, aunque promete hacer su mejor intento.