Ex trabajador de Google revela cómo la compañía manipula las búsquedas

El exempleado de Google que reveló cómo Google censura a políticos y sitios web conservadores, al tiempo que favorece a partidos políticos y medios izquierdistas en las búsquedas, ha revelado su identidad en una entrevista en cámara.

Zachary Vorhies trabajó como ingeniero de software en Google durante ocho años, y guardó cientos de documentos. “Vi que algo oscuro y nefasto estaba sucediendo con la compañía y me di cuenta de que no solo iban a manipular las elecciones [presidenciales de 2016], sino que iban a usar esa manipulación para derrocar a Estados Unidos”, apuntó Vorhies en una entrevista publicada por Proyecto Veritas.

Proyecto Veritas es una organización sin fines de lucro de periodismo de investigación de tendencia conservadora. Vorhies le había dado cientos de documentos para que los publicaran anteriormente.

Ahora, junto con la entrevista, Vorhies pidió a Proyecto Veritas que publicaran más documentos. Dijo que este tipo de información interna estaba disponible para los empleados de tiempo completo, todo lo que tenía que hacer era buscar los documentos y escribir las palabras claves que lo llevaban a otro documento, y así sucesivamente. Continuó este proceso hasta que obtuvo toda la información que “explica el sistema y lo que intentaban hacer en un lenguaje muy claro”.

Vorhies señaló que tenía que dar a conocer lo que sabía acerca de una compañía con tanto “sesgo político”, que sentía que podría perjudicar las futuras elecciones de Estados Unidos. “He vivido con esta carga durante 3 años, desde 2016, cuando comenzaron a cambiar todo y ahora me quité esa carga del alma, nunca me he sentido más feliz, y más en paz conmigo mismo que en este momento”, comentó Vorhies.

Proyecto Veritas ha publicado cientos de documentos de Vorhies. En junio de 2019 publicaron un documento filtrado por el ingeniero (que permanecía en el anonimato en ese momento) llamado “Algorithm Unfairness“.

Poco después de que el documento fuera hecho público, Vorhies recibió una carta de Google con varias demandas, una de ellas era que entregara cualquier documento en su poder. Después de haber sido identificado por una cuenta anónima en las redes sociales (que él cree que fue obra de un empleado de Google) como el filtrador, Google llamó a la policía y les pidió que hicieran un ‘chequeo de bienestar’ de Vorhies.

El exingeniero de Google dijo que esta era una forma en la que la empresa “intimidaba a los empleados que se volvían en contra de la empresa”.

Fue entonces cuando Vorhies decidió hacer pública su identidad y exponer todo lo que pudiera para que la gente de Estados Unidos supiera exactamente lo que estaba haciendo Google.

En uno de los documentos más recientes, llamado ‘news black list site for Google‘, se muestra cómo la compañía restringe la aparición de ciertos sitios de noticias en el ranking de Google. Estos incluyen sitios web conservadores como newsbusters.org y mediamatters.org.

Vorhies dijo que espera que más compañeros de trabajo se animen y expongan lo que saben sobre lo que está haciendo Google. “Sabes que pueden detener a uno o dos de nosotros, pero no pueden impedir que todos nosotros salgamos y le expliquemos al público estadounidense que esto es lo que está pasando, que Google no es quien dice ser”.

Con información de bles.com