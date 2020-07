Evita la interferencia inalámbrica y mejora el alcance de tu WiFi

La sabiduría popular dice que las impresoras huelen el miedo, por eso siempre fallan en momentos críticos (como cuando debes imprimir un trabajo que se entrega en unos minutos o algo similar). El WiFi a veces hace lo mismo: falla cuando menos queremos que lo haga. Pero, en su caso, podría ser que la interferencia inalámbrica es la causante de los estragos, mala conexión y lentitud.

Afortunadamente, existen medidas que podemos tomar para optimizar su rendimiento y/o mejorar la cobertura de la señal WiFi.

El WiFi es un mecanismo que permite, de forma inalámbrica, el acceso a Internet de distintos dispositivos al conectarse a una red determinada. También vincula diferentes equipos entre sí sin la necesidad de cables. Esta tecnología se basa en ondas de radio. Por lo tanto, existen obstáculos que podrían impedir parcial o totalmente el viaje de las ondas, resultando en una reducción de señal o mal funcionamiento del WiFi.

Si alguna vez te has frustrado porque en tu habitación Netflix no carga tan rápido como en la sala o si puedes jugar online de manera más fluida desde la cocina y no en la comodidad de tu estudio, la respuesta podría estar a tu alrededor. Sí, los responsables de la conexión lenta podrían ser aquellos objetos que te rodean. Los cuales, podrían estar interfiriendo con la señal del WiFi sin que lo sepas.

Con esto no queremos decir que te deshagas de todas las cosas de tu casa y te quedes sólo con el módem. Existen ciertos materiales y objetos en específico que podrían ser los mayores obstáculos para el funcionamiento de tu red. Pero, ¿cómo saber si sí es interferencia? y ¿cuáles son los artículos causantes de esta situación?

Primero, debes reconocer la sintomatología de la interferencia inalámbrica. En la página de soporte técnico de Apple, explican que esta situación podría causar cualquiera de los siguientes síntomas: el dispositivo no se conecta o permanece conectado; la conexión es lenta; y la intensidad de la señal WiFi es baja.

Además, la marca de Cupertino explica que la medida más sencilla para evitar interferencia, es evitar las obstrucciones físicas existentes entre tus dispositivos y la señal inalámbrica. Sin embargo, y como esto no siempre es posible, también explica cuáles son los materiales con mayor potencial de causar interferencia.

Por ejemplo, el metal es la barrera inalámbrica más potente. Según Apple, su potencial de interferencia es "muy alto". Después, con "potencial alto" menciona al yeso, hormigón, y el cristal antibalas o blindado.

Es decir, si sueles usar una mesa de metal como escritorio; hay muros de hormigón o yeso entre el módem y tú; o hay ventanas de cristal antibalas, deberías considerar moverte de lugar o reubicar los objetos posibles.

Otros artículos que podrían causar interferencia inalámbrica son los refrigeradores, microondas, lavadoras, radiadores, e incluso, los monitores de bebé. También las luces de navidad podrían causar ligeras interferencias, por lo tanto, durante las fiestas decembrinas, deberás mantener alejado el módem de tu arbolito de navidad o decoraciones de este tipo.

Además de determinar si hay interferencias que pudieran causar problemas con tu conexión, existen otras medidas a tomar para mejorar el alcance del WiFi en tu hogar.

Por ejemplo: puedes optar por cambiar la posición del router/módem. Trata de colocarlo en una ubicación cercana a donde trabajes y, de ser posible y si no hay otras barreras, trata de ubicarlo en un lugar elevado. También puedes sustituir la antena del módem (si éste lo permite) por una de alto alcance para incrementar el rango de alcance de la señal.

Remover los objetos alrededor del módem/router también es importante. Asegúrate de que, cerca de él, no haya artículos de los materiales mencionados unas líneas más arriba. De este modo, evitarás interferencia y mejorarás el alcance.

Otra solución es cambiar el canal de transmisión del router. De este modo, evitarás que haya interferencia con los de los routers vecinos a fin de lograr un mayor alcance y mejor rendimiento de la conexión.

Incluso, podrías comprar alguno de los dispositivos especiales diseñados para extender y ampliar el alcance del WiFi: los extensores WiFi o los PLC (Powerline Communication). Los primeros "rebotan" la señal y la hacen llegar más lejos y los PLC utilizan la instalación eléctrica para transmitir la información de Internet y llevarla a cualquier habitación.