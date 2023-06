Estudio sugiere que la crisis matrimonial es debido a una "epidemia pornográfica" y "poco interés por la familia" tradicional entre los jóvenes

ESTADOS UNIDOS.- Una organización sin fines de lucro que trabaja con iglesias en todo el país estadounidense para desarrollar “familias más fuertes” ha publicado un estudio de feligreses que sugiere que el colapso en el matrimonio y la paternidad residente está alimentando la soledad generalizada y "el desmoronamiento del cristianismo" en los Estados Unidos.

Communio realizó una encuesta de 19 mil asistentes a la iglesia dominical mientras asistían a servicios en 112 iglesias evangélicas, protestantes y católicas romanas. Si bien encontró que sólo el 22% de los feligreses regulares están solos, el estudio notó "una brecha sustancial entre los feligreses dominicales casados, que cohabitan y solteros en los sentimientos de soledad".

Los feligreses solteros tenían más de tres veces más probabilidades de sentirse solos, según informa el estudio descrito por Fox News.

Se nos dice que no debe priorizar casarse y tener una familia, que en su lugar debe priorizar subir la escalera profesional y maximizar sus ingresos", dijo el presidente de Communio, JP DeGance y autor del estudio, a Fox News Digital. "Lo que estamos viendo en el estudio es que el efecto neto de todo eso es la crisis de la soledad; que las personas más solitarias que caminan por nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en realidad no son ancianos o viudas. Son hombres y mujeres de 30 años, que en cualquier otro período de tiempo, casi cada dos décadas antes de este siglo, habrían sido abrumadoramente propensos a estar casados… No lo están hoy, y como consecuencia, también están entre los estadounidenses más solitarios", agregó.