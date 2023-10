Estudio encuentra que el clima espacial interfiere con la migración de las aves durante la noche

Investigadores de la Universidad de Michigan en Estados Unidos llevaron a cabo un estudio en el que emplearon conjuntos de datos a largo plazo de redes de estaciones de radar meteorológico Doppler de EE.UU. y magnetómetros terrestres, que son dispositivos diseñados para medir la intensidad de los campos magnéticos locales.

El propósito de su investigación fue probar posibles correlaciones entre perturbaciones del campo magnético y perturbaciones de la migración nocturna de las aves.

De acuerdo con Publimetro, en su estudio, detectaron una disminución del 9% al 17% en el número de aves migratorias tanto en primavera como en otoño durante eventos climáticos extremos en el espacio. Además, las aves que optan por emprender su migración en tales circunstancias parecen enfrentar dificultades en su orientación, especialmente en condiciones de fuertes lluvias otoñales.

Según los científicos, estos hallazgos recién descubiertos, que se han divulgado en Proceedings of the National Academy of Sciences, aportan pruebas de relaciones correlativas previamente desconocidas entre la dinámica de la migración nocturna de las aves y las perturbaciones geomagnéticas.

Por otro lado, el líder del estudio, Eric Gulson-Castillo, quien está cursando su doctorado en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Michigan, señaló:

Nuestros resultados destacan cómo las decisiones de los animales dependen de las condiciones ambientales, incluyendo aquellas que escapan a nuestra percepción como seres humanos, como las alteraciones geomagnéticas, y cómo estos comportamientos influyen en los patrones de movimiento de las poblaciones de animales".

