Estudio: Óvulos vitrificados durante largo tiempo mantienen intacta su calidad

Los óvulos vitrificados durante mucho tiempo mantienen intacta su calidad, según ha demostrado un estudio llevado a cabo por investigadores de Eugin que han presentado hoy en el 38º Congreso Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) que se celebra en Milán (Italia).



El estudio no identifica diferencias en las tasas de supervivencia ni de fecundación de ovocitos vitrificados que estuvieron almacenados entre 4 y 8 años con respecto a los que se conservaron durante temporadas más cortas, y, según han asegurado los investigadores, las tasas de embarazo y de bebé nacido se mantuvieron también altas.



Para realizar la investigación, los científicos de Eugin de Barcelona estudiaron más de 5 mil ciclos de fecundación in vitro en pacientes que emplearon óvulos de donante previamente vitrificados, una técnica que es usada para poder guardar los óvulos maduros de mujeres que los quieran utilizar en el futuro con la misma probabilidad de embarazo que había en el momento en que se hizo ese tratamiento.



"Actualmente, la vitrificación es el método más eficaz para congelar ovocitos y preservar la fertilidad, pero, al ser una técnica relativamente reciente, que se empezó a usar hace unos 10 años, no se conocía el efecto del almacenamiento de los ovocitos en bancos de nitrógeno a largo plazo", explicó el biólogo de Eugin Marc Torra-Massana.

Te puede interesar: Se crean óvulos humanos en un laboratorio



El método que se emplea para vitrificar los óvulos es la congelación ultrarrápida, sumergiendo los óvulos en nitrógeno líquido a -196ºC, para que las células se mantengan inalteradas hasta que se quieran usar.

Los ovocitos se conservan en tanques de nitrógeno líquido en fase vapor.

La vitrificación ovocitaria se emplea por motivos médicos, es decir, en pacientes que se someten a tratamientos muy agresivos para su fertilidad, como los oncológicos, o a cirugías ginecológicas; y también si la mujer decide posponer la maternidad por motivos personales.



Este procedimiento por lo regular se utiliza en mujeres de hasta 40 años, aunque los médicos lo aconsejan especialmente para las de menos de 35, que en el futuro quieren ser madres, ya que según la edad que tenga la mujer en el momento de la congelación de ovocitos, la tasa de éxito del tratamiento de congelación de óvulos va cambiando, indica EFE.

Por esta razón, cuanto más joven se preserva la fertilidad, mejores tasas de éxito se registran.

"Los resultados de este estudio, en el que hemos trabajado durante 8 años, entre 2013 y 2021, suponen un paso más en el conocimiento de la vitrificación aplicada a la criopreservación de ovocitos y ha demostrado que es una buena alternativa para pacientes jóvenes que requieran conservar sus óvulos a largo plazo, al tiempo que aportan nuevos escenarios en los programas de ovodonación, tratamientos con una demanda social creciente", ha resumido Torra-Massana.