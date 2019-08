Estudiantes de preparatoria desarrollan un JAVIS mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Jóvenes estudiantes de PrepaTec Esmeralda crearon un prototipo potenciado por inteligencia artificial capaz de recordar las caras de la gente a la que ve, con el cual compitieron en el campamento de verano Beaver Works Summer Institute del MIT.

"HECTOR" es el nombre que Leonardo Gracida, Germán Castro, Adolfo Moreno y Luis Ignacio Ferro le dieron a este dispositivo inspirado en "J.A.R.V.I.S." (Just A Rather Very Intelligent System, Solo Un Sistema Muy Inteligente, en español), una inteligencia artificial creada por el personaje de "Tony Stark" (Iron Man) en las películas de Marvel.

La competencia se llevó a cabo del 21 de julio al 4 de agosto, evento donde los integrantes del equipo de robótica Balam tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades en una serie de proyectos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), lo que los hizo acreedores del tercer lugar.

Entre las características de "HECTOR", se encuentran la capacidad de analizar discursos políticos y detectar la emoción que tiene el autor al redactarlos o interpretarlos, además de ser capaz de entender una conversación y tratar de seguir instrucciones con base en ella.

"Buscamos crear un asistente capaz de confiarle una tarea y que la haga de forma eficiente y precisa", menciona Hugo Flores, Head Coach del equipo y profesor del departamento de matemáticas, ciencia y tecnología.

Otra de las ventajas es que la inteligencia artificial creada por los estudiantes permite reconocer y clasificar objetos para poder brindar más información sobre ellos, como obras de arte famosas, botánica, entre otras. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en un museo, al momento de enfocar el asistente personal hacia alguna pintura, este podrá reconocer la obra, el autor y ofrecer al usuario información detallada a través de la voz.

Cabe destacar que esta fue la primera ocasión en la que los estudiantes de PrepaTec Esmeralda participaron en la categoría "Cog*Works", enfocada a la inteligencia artificial, competencia que les permitió aprender más sobre el tema para poder fortalecer el proyecto y trabajar en el desarrollo de un modelo replicable para diferentes tipos de computadoras y así, poder comercializarlo como un asistente cognitivo y totalmente interactivo.