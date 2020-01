Estrenos de Disney+ para el 2020

Después de un poco más de un mes de su exitoso lanzamiento en algunos países, la plataforma en línea Disney+ promete más entretenimiento y este miércoles reveló los estrenos que tiene preparados para el 2020.

Entre las producciones más esperadas, se confirmó el debut de la serie de Marvel, 'WandaVision', la serie protagonizada por los personajes de 'Bruja Escarlata' y 'Visión', que estaba programada inicialmente para el 2021.

La serie compartirá estreno con 'The Falcon and the Winter Soldier', también del universo de los cómics, que cuenta las aventuras de 'Falcon' y 'el Soldado del Invierno' después de 'Avengers: Endgame'.

El servicio de 'streaming' ha anunciado también la segunda temporada de 'The Mandalorian', la serie cuyo argumento se ubica dentro del universo de La guerra de las galaxias y que ayudó a recolectar más de 10 millones de subscripciones.

Otras entregas incluyen películas taquilleras como las nuevas versiones de 'El rey león' y 'Aladdin', además de 'Toy Story 4'. También llegan a la plataforma las series: 'Star Wars: La Guerra de los Clones', la nueva temporada de 'High School Musical', 'Muppets Now', el esperado regreso de 'Lizzie McGuire', entre otras.

Con información de Actualidad RT.