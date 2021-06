Estrenan skins de Mii Fighter en Smash Utimate

La gran noticia para Super Smash Bros Ultimate es obviamente el nuevo luchador DLC Kazuya de la serie Tekken, sn embargo, también hay algunos personajes igualmente icónicos que vienen al juego, publica Puente Libre.

Cada vez que se lanza un personaje DLC, también se lanza una ronda de máscaras de Mii Fighter.

Las máscaras de Mii Fighter que se agregarán al juego en la Ronda 10 incluyen Dragonborn de Skyrim, Dante de Devil May Cry, Lloyd de Tales of Symphonia y Shantae de la serie Shantae. Dante, Dragonborn y Lloyd son Swordfighters y Shantae es Brawler.

Como bien sabrás, después de Kazuya, solo se agregará un luchador DLC al juego y luego no habrá más. No importa quién sea ese luchador, habrá un montón de fanáticos molestos porque no se agregó su personaje favorito.

Ha habido un montón de campañas para que diferentes personajes se agreguen como luchadores únicos, como Shantae, Sora, Master Chief y otros. Quizás estas máscaras de Mii Fighter sean un pequeño consuelo para los fanáticos de estos personajes.