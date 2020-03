Estos son los videojuegos más importantes del mes

La industria de los videojuegos empezó el 2020 con un inicio demasiado tranquilo en cuanto a lanzamientos, este mes de marzo apunta a convertirse en uno de los más impactantes del año.



Este 20 de marzo será protagonizado por el estreno de dos títulos tan distintos y a la vez tan complementarios como son DOOM Eternal y Animal Crossing: New Horizons. De igual modo se estrenara Half-Life: Alyx, por lo que Valve podría revolucionar los juegos de realidad virtual con su nuevo título.



Algunos de los títulos más interesantes estarán disponibles para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC que llegarán en marzo.



Ori and the Will of the Wisps

Disponible para Xbox One y Windows 10, se estrena el 11 de marzo

Este juego de plataformas, acción y exploración en 2D desarrollado por los vieneses Moon Studios volverá a destacar por su arrollador diseño artístico. Desde su mismo día de lanzamiento estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios del servicio Xbox Game Pass, una nueva demostración de por qué que el servicio de juegos a la carta de Microsoft es el que goza mayor popularidad en este momento.

Nioh 2

Disponible para PlayStation 4, se estrena el 13 de marzo.

Tres años después del lanzamiento de su primera entrega, llega una secuela que volverá a transportar a los jugadores a un peligroso y mágico Japón feudal. Nioh 2 será una precuela que, entre otras novedades, permitirás que los jugadores personalicen a su protagonista. Este nuevo juego de acción del Team Ninja (Ninja Gaiden) añadirá nuevas mecánicas y promete ofrecer un sistema de combate más rico.

Animal Crossing: The New Horizons

Disponible para Nintendo Switch y se estrena el 20 de marzo

En esta ocasión, los jugadores deberán empezar una nueva vida en una isla desierta, así una de sus principales novedades de Animal Crossing: New Horizons serán las mecánicas de creación y de recopilación de recursos.

Half-Life: Alyx Disponible el 23 de marzo en VR para PC, HTC Vive, Oculus Rift y Windows Mixed Reality



Es el salto a la realidad virtual de esta aclamada serie de juegos de acción en primera persona. Más de quince años después del influyente Half-Life 2, un hito en la historia de los videojuegos, podremos volver a visitar las calles de la distópica Ciudad 17. Sin embargo, ahora la aventura será más inmersiva que nunca y, de la misma manera que Valve revolucionó la narrativa de videojuegos con las dos anteriores entregas, Alyx podría ser la killer app que la VR necesitaba. Muchos vamos a tener que ahorrar para poder comprar un ordenador y un dispositivo de realidad virtual y gozar de este juego en condiciones.

Bleeding Edge

Disponible el 23 de marzo en PlayStation 4 y Xbox One

Ninja Theory presente su nuevo titulo de combates de acción en tercera persona y con un multijugador por equipos de 4vs4. Las expectativas del título han ido en aumento tras el lanzamiento de la beta, por lo que sus impresiones han ido cambiado positivamente, así que definitivamente no se trata de otro shooter del montón.