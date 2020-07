Estos son los nuevos emojis que llegarán a iOS 14 y Android 11

Como cada año desde 2014, este viernes 17 de julio se conmemora el Día Mundial del Emoji, y para celebrar como se debe, Google y Apple han compartido el diseño final de los emojis que veremos en sus nuevos sistemas operativos, con el esperado regreso de la tortuga más adorable.

El Consorcio Unicode reveló en enero los nuevos emojis que llegarían más adelante en el año como parte de la actualización Emoji 13.0: 117 emojis, divididos en 62 objetos y 55 variantes de género y tonos de piel. Junto con esto, la próxima llegada de Android 11 y iOS 14, significó para Google y Apple un rediseño para los nuevos emojis y los ya existentes, y ambas compañías han compartido el diseño final que veremos.

Google y Apple: mismos emojis, diferentes visiones

En el caso de Google y Android 11, anteriormente se tuvo un previo, pero ahora la compañía ha compartido el diseño final de sus emojis para la nueva versión de su sistema operativo, apostando por un diseño más bien caricaturesco. Y es en este apartado en el que la adorable tortuga de Google regresa. Este emoji hizo su aparición hace cuatro años en Android 7.1 Nougat, y es considerado por algunos como El Rey de los Emojis.

De hecho, Google ha puesto especial énfasis en los emojis de animales, e incluso ha trabajado con el Acuario de Monterey Bay y el Zoológico de insectos de Victoria para darles un "aspecto más auténtico", reporta 9to5google. Entre las novedades están el pájaro dodo, el oso polar, el bisonte, el castor, el mamut, y la cucaracha (aunque Google no ha compartido su visión de todos), que se unen a los otros animales ya presentes en los emoji, con un aspecto más tierno que nada.

Dejando de lado a los animales, hay otras novedades como la carita sonriente con una lágrima, un ninja, una carita con lentes y bigote, y la esperada "mano italiana", que en realidad tiene muchos usos dependiendo del país. En accesorios y artículos varios hay una notable alegoría a aspectos propios de México, con la chancla, la piñata y el tamal, además de herramientas, y partes del cuerpo como pulmones y un corazón anatómicamente correcto.

Los nuevos emojis de Google llegarán, como ya mencionamos, con Android 11. Sin embargo, la última beta del teclado de Google ya permite usarlos.

En el otro lado de la moneda, el diseño de los emojis de Apple para iOS 14 tiene tintes más... ¿realistas? La empresa de Cupertino muestra un adelanto de los nuevos emoticones para el pájaro dodo, el castor, los pulmones y el corazón, y las ya mencionadas alegorías mexicanas, indica Xataka.

Un detalle que vale la pena mencionar es el de el emoji de moneda, que tiene la inscripción "The Crazy Ones" (Los locos), en referencia a su conocida y famosa publicidad "Think different" (Piensa diferente). Además, también tenemos un vistazo al té de burbujas, el boomerang, la muñeca rusa matryoshka (que incluso tiene detalles de otras flores presentes en iOS) y el símbolo transgénero.

Finalmente, vale la pena mencionar que Apple también añade nuevas opciones de personalización para sus Memoji, con cubrebocas de colores como la adición más llamativa. Todos estos nuevos emojis llegarán a los dispositivos de Apple con iOS 14, en algún punto de octubre.